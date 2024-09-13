ВИДЕО Женская сборная по регби заключила Карла III в объятия: «Словно раздавили в схватке»

Женская сборная Новой Зеландии по регби опровергли правило, согласно которому нельзя прикасаться к королевским лицам, когда девушки смело попросили обняться с 75-летним Карлом во время встречи в Букингемском дворце.

«Да, мы все хотели обняться. Но только если вы не против», - сказала одна из спортсменок.

Карл III улыбнулся, поприветствовал их и согласился на теплые объятия.

«Обнимемся? Почему бы и нет!» - сказал монарх.

Король обнял нескольких игроков Black Ferns. Он потом пошутил, что это было «все равно, что быть раздавленным в схватке».

Карл ІІІ встретился с женской сборной по регби во время их визита в Великобританию, для игры с командой England's Red Roses на стадионе Allianz в Лондоне 14 сентября.