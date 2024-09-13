ПРИВИЛЕГИИ ПОЛИТИКОВ? Выдвигаются предположения, что экс-премьер Финляндии Санна Марин устроила вечеринку на государственные деньги

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее подруга Туулия Питкянен отметили День независимости Финляндии в 2023 году с особым шиком. После приема в резиденции президента друзья отправились на частную вечеринку в роскошный отель Kämp. Сегодня отчетность компании показывает, что ее расходы на развлечения слишком высоки, а предположения о том, что Марин могла использовать деньги не самым подходящим образом, привели к тому, что финские налоговые органы начали расследование в отношении нее, сообщает Iltalehti.