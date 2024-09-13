Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее подруга Туулия Питкянен отметили День независимости Финляндии в 2023 году с особым шиком. После приема в резиденции президента друзья отправились на частную вечеринку в роскошный отель Kämp. Сегодня отчетность компании показывает, что ее расходы на развлечения слишком высоки, а предположения о том, что Марин могла использовать деньги не самым подходящим образом, привели к тому, что финские налоговые органы начали расследование в отношении нее, сообщает Iltalehti.
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ПРИВИЛЕГИИ ПОЛИТИКОВ? ⟩ Выдвигаются предположения, что экс-премьер Финляндии Санна Марин устроила вечеринку на государственные деньги
В прошлом году в День независимости было слишком много представительских расходов, когда Марин и ее подруга Туулия Питкянен организовали вечеринку в Mannerheim Suite в отеле Kämp после торжественного приема.