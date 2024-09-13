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Житель Эстонии, пробежавший десять километров, оказался в больнице: «Я умер или меня реанимировали?»

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Спортсмен Ханнес отправился на пробежку, но оказался в больнице
Спортсмен Ханнес отправился на пробежку, но оказался в больнице Фото: Kaader ETV saatest

Ханнес Пооламетс, молодой спортсмен и врач-резидент, в жаркий день отправился на десятикилометровый забег. Но перед самым финишем Ханнес почувствовал, что что-то не так... В следующий миг он очнулся в больнице, а еще через день оказался на грани жизни и смерти.

Ханнес Пооламетс, который говорит, что занимался спортом около 20 лет, рассказал в четверг в эфире программы Ringvaade о соревнованиях по бегу, которые закончились для него госпитализацией.

Спортсмен Ханнес, который сам является врачом-резидентом, специализирующимся на семейной медицине, отправился на десятикилометровую пробежку с намерением установить личный рекорд. «Десять километров не казались мне какой-то особенно трудной дистанцией, - признается в программе Ханнес, - я уже бегал марафоны, 20 лет занимался спортом, развивающим выносливость».

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