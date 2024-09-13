Житель Эстонии, пробежавший десять километров, оказался в больнице: «Я умер или меня реанимировали?»

Ханнес Пооламетс, молодой спортсмен и врач-резидент, в жаркий день отправился на десятикилометровый забег. Но перед самым финишем Ханнес почувствовал, что что-то не так... В следующий миг он очнулся в больнице, а еще через день оказался на грани жизни и смерти.