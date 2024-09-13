СМОТРИТЕ Венсан Кассель опубликовал редкое фото с дочерью от Моники Беллуччи: девушке исполнилось 20 лет

«Двадцать лет назад ты сделала меня счастливым и гордым отцом. Я люблю тебя больше всего на свете», - был немногословен актер.

Однако многое сказали трогательные снимки, один из которых оказался архивным. На нем малышка Дева крепко обнимает отца. А вот фото посвежее, судя по всему, сделано сравнительно недавно.

Девушка пошла по стопам родителей. На ее счету показы Dior, Dolce&Gabbana, Jacquemus, обложка французского Elle, а также роль в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето». А еще Дева продолжает дружить с бывшей отца - Тиной Кунаки. Девушки периодически постят совместные фото. На одно из них отреагировала нынешняя возлюбленная Касселя Нара Баптиста.