ГАЛЕРЕЯ Аромат кокоса, аниса и запах конфет: в Эстонском музее природы открылась выставка грибов

«Конечно, год на год не приходится, и многое зависит от погодных условий. На выставке можно встретить опасные смертельно ядовитые виды грибов, они расположены под специальной защитой в виде треугольных прозрачных куполов. В нашем уютном дворике представлены также ядовитые, условно съедобные и съедобные виды грибов», - говорит биолог Эстонского музея природы Катерина Песоцки .

Она объясняет, что для них важно, чтобы экспонаты всегда выглядели свежими и сохраняли признаки вида: «По этой причине через день мы направляемся в разные типы лесов и обновляем экспозицию. Почти каждый день выставка выглядит немного иначе, и видовое разнообразие меняется. Чем порадует экспозиция в этом году, пока еще сложно сказать».