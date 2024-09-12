Сегодня младшему сыну Бритни Спирс Джейдену исполняется 18 лет, а это значит, что певица официально освободится от выплаты алиментов. Почти всю жизнь наследника звезда отправляла деньги его отцу Кевину Федерлайну.
Стала известна баснословная сумма алиментов, которую Бритни Спирс выплатила бывшему мужу
В общей сложности сумма достигает пяти миллионов долларов. Это, говорит источник Daily Mail. «Сумма, которую Бритни отсылала ему за двух мальчиков, необычайна, и ее вполне достаточно для того, чтобы содержать огромную семью», - поделился собеседник.
У самой звезды проблем с финансами нет: за мемуары «Женщина во мне» она заработала прилично, а потому вряд ли станет заметно богаче без выплаты алиментов. Зато Спирс сможет поставить ультиматум бывшему мужу, который до сих пор негативно относится к общению певицы с наследниками.
Она в курсе, что дела в материальном плане идут у него негладко. А потому поп-дива собирается сделать 18-летнему Джейдену такой подарок, который будет «дороже, чем все, что когда-либо смог себе позволить его отец».
Поговаривали, что Спирс тайно виделась с детьми как в Калифорнии, так и на Гавайях, куда их увез на жить отец.