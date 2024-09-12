Стала известна баснословная сумма алиментов, которую Бритни Спирс выплатила бывшему мужу

В общей сложности сумма достигает пяти миллионов долларов. Это, говорит источник Daily Mail. «Сумма, которую Бритни отсылала ему за двух мальчиков, необычайна, и ее вполне достаточно для того, чтобы содержать огромную семью», - поделился собеседник.

У самой звезды проблем с финансами нет: за мемуары «Женщина во мне» она заработала прилично, а потому вряд ли станет заметно богаче без выплаты алиментов. Зато Спирс сможет поставить ультиматум бывшему мужу, который до сих пор негативно относится к общению певицы с наследниками.

Она в курсе, что дела в материальном плане идут у него негладко. А потому поп-дива собирается сделать 18-летнему Джейдену такой подарок, который будет «дороже, чем все, что когда-либо смог себе позволить его отец».

Поговаривали, что Спирс тайно виделась с детьми как в Калифорнии, так и на Гавайях, куда их увез на жить отец.