Вчера, 11 сентября, магазин Ivo Nikkolo в таллиннском квартале Ротерманн отпраздновал 3-й день рождения салона красоты Ilubuduaar в Кадриорге, где была представлена и осенняя коллекция Ivo Nikkolo.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркая публика: смотрите, кто пришел на празднование дня рождения таллиннского салона красоты
Среди прочих присутствовали певицы Геттер Яани, Маарья-Лийс Илус и Ханна-Лийна Выса, телепродюсер Трийн Лухатс и участница прошлого сезона «Мастершеф» Анастасия Тихая.
На стильном мероприятии, посвященном началу осеннего сезона, гости также смогли насладиться показом осенне-зимней коллекции Ivo Nikkolo CARE YOUR WAY.