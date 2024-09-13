КРАСКИ СГУЩАЮТСЯ! Астролог Кристина Иванова предупредила о непростом окончании 2024 года

В отличие от лунного, солнечное затмение несет в себе более позитивную энергию. «Но и в это время я бы не рекомендовала делать, например, плановую операцию, потому что все может пойти не по плану», - предупреждает астролог.

Впрочем, даже из коридора затмений можно извлечь максимальную пользу. Все, что связано с затмениями, имеет фатальный характер. А все потому, что в этой же точке затмения вновь произойдут только через 19 лет.

Фото: Eero Vabamägi

«Все те вещи, которые мы эмоционально или физически закладываем в эти даты, в последующие 19 лет нашей жизни будут иметь еще какое-то значение», - говорит Кристина Иванова и объясняет, что именно сейчас мы закладываем себе программу на 19 лет вперед.

Если у вас есть важные задачи, на которые не хватает времени, сил и ресурса - сейчас удачное время их разрешением и заняться, например - бросить курить, начать какой-то проект, да хоть даже подать заявление в ЗАГС.

В конце 2024 года нас ждет новое испытание - ретроградный Марс. Самой напряженной частью 2024 года станут ноябрь и декабрь. С 5 декабря по 27 февраля 2025 года самая агрессивная планета Марс войдет в ретро движение в знаках Льва и Рака. Часто такая фаза этой планеты приносит обострение старых конфликтов и годами тлеющих противоречий. На макроуровне это военные противостояния.