В середине сентября мы вступаем в лунный коридор затмений - опасный и непредсказуемый для всех сфер жизни период. Впрочем, и в декабре нас будет ждать новое испытание - ретроградный Марс, которые обостряет военные конфликты. Как пережить эти периоды с наименьшими потерями, а возможно, даже извлечь из них пользу, рассказала астролог Кристина Иванова.
КРАСКИ СГУЩАЮТСЯ! ⟩ Астролог Кристина Иванова предупредила о непростом окончании 2024 года
Героиней свежего выпуска Limon LIVE стал человек, который профессионально «советуется со звездами» - астролог из Таллинна Кристина Иванова. И хотя, по ее оценке, осень и зима нас ждут непростые, даже из, казалось бы, неприятных прогнозов можно извлечь для себя выгоду.
Осенний коридор затмений начнется 18 сентября. В этот день пройдет полное затмение Луны в знаке Рыбы. Закончится коридор 2 октября кольцеобразным солнечным затмением.
«На самом деле, мы уже вступили в коридор затмений, - говорит астролог, которая стала гостьей Limon LIVE в мистическую дату - пятница 13-е. - Потому что уже начиная с новолуния, а оно у нас было с 3 сентября, мы фактически находимся в коридоре затмений. И кто-то на себе это уже в полной мере ощущает. Вчера вот мне подруга позвонила, говорит, я с работы увольняюсь».
По словам Кристины Ивановой, в период коридора затмений люди начинают себя вести нетипично. «У лунного затмения есть такая тенденция: оно вытягивает все, что у нас есть внутри - наши эмоции, все высказанное, - объясняет астролог. - В связи с этим можно наговорить лишнего. Все краски сгущаются с 15 сентября и где-то до 19 октября. В этих числах будет желание вести себя не как обычно. В это время нужно быть более внимательными, и вторая часть, закрывающая коридор затмений - это 2 октября, и вот в период с 1 октября по 4 тоже стоит быть настороже».
В отличие от лунного, солнечное затмение несет в себе более позитивную энергию. «Но и в это время я бы не рекомендовала делать, например, плановую операцию, потому что все может пойти не по плану», - предупреждает астролог.
Впрочем, даже из коридора затмений можно извлечь максимальную пользу. Все, что связано с затмениями, имеет фатальный характер. А все потому, что в этой же точке затмения вновь произойдут только через 19 лет.
«Все те вещи, которые мы эмоционально или физически закладываем в эти даты, в последующие 19 лет нашей жизни будут иметь еще какое-то значение», - говорит Кристина Иванова и объясняет, что именно сейчас мы закладываем себе программу на 19 лет вперед.
Если у вас есть важные задачи, на которые не хватает времени, сил и ресурса - сейчас удачное время их разрешением и заняться, например - бросить курить, начать какой-то проект, да хоть даже подать заявление в ЗАГС.
В конце 2024 года нас ждет новое испытание - ретроградный Марс. Самой напряженной частью 2024 года станут ноябрь и декабрь. С 5 декабря по 27 февраля 2025 года самая агрессивная планета Марс войдет в ретро движение в знаках Льва и Рака. Часто такая фаза этой планеты приносит обострение старых конфликтов и годами тлеющих противоречий. На макроуровне это военные противостояния.
Декабрь 2024 - наиболее опасный месяц для представителей знаков Воздуха: Близнецов, Весов и Водолеев (особенно для людей, рожденных с 20 по 26 января ). По возможности не планируйте критически важных мероприятий и воздержитесь от экстремального отдыха.
А вот знакам Огня - Овнам, Стрельцам и Львам (с 20 по 26 июля) - наоборот, может начать везти прямо под конец года. Возможность проявить ваши лучшие качества в нестандартных обстоятельствах может поднять вашу популярность среди коллег и друзей.
«Марс - планета воинственная, и очень часто на ее ретроградности происходит возобновление тлеющих конфликтов. На позапрошлом ретроградном Марсе у нас обострился Нагорный Карабах, - говорит Кристина Иванова и добавляет, что война в Украине тоже началась два года назад во время ретроградного Марса.
Астролог предупреждает, что во время ретроградного Марса в конце 2024 года мир тоже будет лихорадить. «Если говорить про горячие точки, а их сейчас на слуху две, вероятно, там будут происходить какие-то знаковые события», - говорит астролог.
По словам Кристины Ивановой, декабрь нас вообще ждет очень напряженный.
«В 2025 году могут произойти события, которые глобально изменят всю историю с горячими точками, и даже есть осторожная надежда, что это будут положительные изменения», - говорит астролог. Впрочем, Кристина Иванова отмечает, что выдохнуть и начать получать от жизни удовольствие мы в полной мере сможем лишь к осени 2025 года.
Какие перемены и для каких знаков Зодиака нас жду т в ближайшее время, как извлечь пользу даже из плохих прогнозов, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE.
На кого будут влиять затмения 2024-го года?
Лунное затмение 18 сентября Ось Рыбы-Дева повлияет на людей, рожденных с 17 по 20 сентября и с 17 по 20 марта.
По прогнозу Кристины Ивановой, оно круто изменит судьбы людей, рожденных:
с 22 по 27 марта;
с 5 по 11 апреля;
с 17 по 21 сентября;
с 1 по 4 октября.
Солнечное затмение 2 октября в знаке Весов повлияет на людей, рожденных с 1 по 4 октября и с 1 по 4 апреля.
Ось Весы-Овен отвечает за темы дипломатии и отношений. Если ваш день рождения попадает в эти даты, то предстоящий год можно назвать значимым. Это далеко не всегда плохо. Многие люди в «затменные годы», приступают к важным проектам, находят свое призвание, женятся или получают ценный опыт.