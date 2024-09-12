Хотя Варро Вооглайд задал вопрос о конфискации копии памятника в Лихула во время инфочаса в Рийгикогу, речь вдруг зашла о Монике Хельме. «Моника Хельме так сильно качает головой, что кажется, что у нее сейчас она отвалится. Мне из-за этого трудно сосредоточиться», - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
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ВИДЕО ⟩ Министр внутренних дел пошутил над Хельме на инфочасе в Рийгикогу: «Так сильно качает головой, что кажется...»
На инфочасе в Рийгикогу в среду, 11 сентября, обсуждалась конфискация копии памятника в Лихула, и член Рийгикогу Варро Вооглайд обратился к министру внутренних дел с вопросом по этой теме. Полную версию смотрите ЗДЕСЬ!
В какой-то момент Лаури Ляэнеметс сказал: «Знаете, я скажу одну вещь, я бы хотел ответить Варро Вооглайду, но Моника Хельме так сильно качает головой, что кажется, что у нее она сейчас отвалится. Мне из-за этого трудно сосредоточиться».