ВИДЕО Министр внутренних дел пошутил над Хельме на инфочасе в Рийгикогу: «Так сильно качает головой, что кажется...»

Хотя Варро Вооглайд задал вопрос о конфискации копии памятника в Лихула во время инфочаса в Рийгикогу, речь вдруг зашла о Монике Хельме. «Моника Хельме так сильно качает головой, что кажется, что у нее сейчас она отвалится. Мне из-за этого трудно сосредоточиться», - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.