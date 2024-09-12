Чт, 12.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО Министр внутренних дел пошутил над Хельме на инфочасе в Рийгикогу: «Так сильно качает головой, что кажется...»

Copy
Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis videost

Хотя Варро Вооглайд задал вопрос о конфискации копии памятника в Лихула во время инфочаса в Рийгикогу, речь вдруг зашла о Монике Хельме. «Моника Хельме так сильно качает головой, что кажется, что у нее сейчас она отвалится. Мне из-за этого трудно сосредоточиться», - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

На инфочасе в Рийгикогу в среду, 11 сентября, обсуждалась конфискация копии памятника в Лихула, и член Рийгикогу Варро Вооглайд обратился к министру внутренних дел с вопросом по этой теме. Полную версию смотрите ЗДЕСЬ!

В какой-то момент Лаури Ляэнеметс сказал: «Знаете, я скажу одну вещь, я бы хотел ответить Варро Вооглайду, но Моника Хельме так сильно качает головой, что кажется, что у нее она сейчас отвалится. Мне из-за этого трудно сосредоточиться».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх