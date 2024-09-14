«Не рискнули брать в магазине»: покупка домашнего любимца оказалась непростой задачей для семьи из Таллинна

Несколько недель назад семья Александра из Таллинна задалась вопросом: где можно купить хомяка? Все мы помним, что еще несколько лет назад в зоомагазинах можно было найти мелких грызунов, таких как хомяки, крысы и мыши, а также кроликов, а где-то даже продавались хорьки и луговые собачки. Но со временем зоомагазины перестали продавать животных.