«Не рискнули брать в магазине»: покупка домашнего любимца оказалась непростой задачей для семьи из Таллинна

Несколько недель назад семья Александра из Таллинна задалась вопросом: где можно купить хомяка? Все мы помним, что еще несколько лет назад в зоомагазинах можно было найти мелких грызунов, таких как хомяки, крысы и мыши, а также кроликов, а где-то даже продавались хорьки и луговые собачки. Но со временем зоомагазины перестали продавать животных.
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Александр рассказал, что его дочь очень любит животных, и у них есть кот, который держит с ребенком дистанцию. «Может даже поцарапать ее. Мы с женой спросили, чего бы хотела дочь на день рождения, она сказала - хомяка», - рассказывает отец семейства.
Он отметил, что к вопросу родители подошли ответственно: почитали в интернете, какую клетку и какого размера лучше выбрать. «Купили в DEPO клетку-аквариум, там же нашли все необходимое, но хомяка не стали там брать», - говорит Александр.