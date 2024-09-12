НЕ ПРОПУСТИТЕ! В Таллинне выступит журналист «Дождя» Екатерина Котрикадзе

Приглашаем вас на открытый диалог о том, как журналисты преодолевают эти вызовы. Вы узнаете, как бороться с цензурой, проверять информацию в условиях жестких ограничений и сохранять связь со зрителями, читателями даже в самые сложные времена.

Этот разговор для тех, кто верит, что независимая журналистика не просто возможна, но и жизненно необходима в мире, где правда стала дефицитом.

11 октября в 19:00 в конференц-зале отеля Hestia Europa выступит известная журналист Екатерина Котрикадзе.

Екатерина Котрикадзе - российская журналистка и медиаменеджер, руководитель информационной службы и ведущая телеканала «Дождь». Она родилась в Тбилиси, в десять лет переехала с семьей в Москву, где окончила школу и факультет журналистики МГУ им. Ломоносова.

Первое место работы Котрикадзе - программа «Опасная зона» на телеканале ТВЦ. В 2006 году журналистка вернулась в Грузию, где в 2009 вошла в число учредителей русскоязычного телеканала ПИК.

В 2012 году она приняла приглашение RTVI занять пост главы информационной службы и формировать редакционную политику телеканала. В 2016 году, после прихода на канал Алексея Пивоварова в качестве главного редактора, была назначена заместителем главного редактора.

С сентября 2020 года Котрикадзе работает на «Дожде». После начала полномасштабной войны в Украине, сайт телеканала «Дождь» был заблокирован в России, а в адрес Екатерины начали поступать угрозы. 2 марта 2022 года Екатерина вместе с супругом Тихоном Дзядко и коллегами покинула Россию.

Дождь был перезапущен в июле 2022 из Риги, а позже продолжил вещать из Амстердама. Екатерина Котрикадзе объявлена Минюстом РФ «иностранным агентом».