Сегодня, когда свобода слова оказалась под угрозой, мир захлебывается фейковыми новостями и давлением на СМИ - независимая журналистика сталкивается с беспрецедентными вызовами. Цензура, давление и преследование со стороны властей заставляют многих журналистов искать новые пути, чтобы донести правду до своей аудитории. Но как сохранить верность профессии и независимость в условиях, когда на тебя давят со всех сторон и когда ты сам оказываешься частью войны?
НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ В Таллинне выступит журналист «Дождя» Екатерина Котрикадзе
Приглашаем вас на открытый диалог о том, как журналисты преодолевают эти вызовы. Вы узнаете, как бороться с цензурой, проверять информацию в условиях жестких ограничений и сохранять связь со зрителями, читателями даже в самые сложные времена.
Этот разговор для тех, кто верит, что независимая журналистика не просто возможна, но и жизненно необходима в мире, где правда стала дефицитом.
11 октября в 19:00 в конференц-зале отеля Hestia Europa выступит известная журналист Екатерина Котрикадзе.
Екатерина Котрикадзе - российская журналистка и медиаменеджер, руководитель информационной службы и ведущая телеканала «Дождь». Она родилась в Тбилиси, в десять лет переехала с семьей в Москву, где окончила школу и факультет журналистики МГУ им. Ломоносова.
Первое место работы Котрикадзе - программа «Опасная зона» на телеканале ТВЦ. В 2006 году журналистка вернулась в Грузию, где в 2009 вошла в число учредителей русскоязычного телеканала ПИК.
В 2012 году она приняла приглашение RTVI занять пост главы информационной службы и формировать редакционную политику телеканала. В 2016 году, после прихода на канал Алексея Пивоварова в качестве главного редактора, была назначена заместителем главного редактора.
С сентября 2020 года Котрикадзе работает на «Дожде». После начала полномасштабной войны в Украине, сайт телеканала «Дождь» был заблокирован в России, а в адрес Екатерины начали поступать угрозы. 2 марта 2022 года Екатерина вместе с супругом Тихоном Дзядко и коллегами покинула Россию.
Дождь был перезапущен в июле 2022 из Риги, а позже продолжил вещать из Амстердама. Екатерина Котрикадзе объявлена Минюстом РФ «иностранным агентом».