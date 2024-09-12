Принц Гарри отметит 40-летие в мужской компании и без Меган Маркл

Таблоиды напоминают, что принц Гарри в свое время оказывался в центре скандалов, отдыхая с друзьями. Так, в 2012 году он проводил время в Лас-Вегасе, и в СМИ появились его фотографии, на которых он обнимал полуобнаженную женщину.

СМИ также сообщают со ссылкой на источники, что принц Гарри все больше недоволен жизнью в США и хотел бы вернуться обратно в Великобританию и в королевскую семью. Уточняется, что ранее он даже консультировался по этому поводу со своими бывшими помощниками, проигнорировав «голливудских» сотрудников, которых ему подбирает Меган Маркл.

При этом его отношения с королевской семьей остаются довольно натянутыми, особенно с братом, принцем Уильямом, который считает, что Гарри нельзя доверять, и не собирается с ним мириться.

Недавно принца Гарри и Меган Маркл также раскритиковали за то, что они поехали в тур по Колумбии, который очень напоминал королевский. А позже Netflix опубликовал тизер их нового проекта спустя всего несколько часов после того, как Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии, за что пару осудили в Сети.