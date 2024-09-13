Концерт легендарной группы Guano Apes в Таллинне отменен

Билеты на концерт Guano Apes, который должен был состояться 29 ноября 2024 года, были распроданы почти за год до мероприятия. Однако насладиться любимыми песнями в исполнении легендарной группы поклонникам в этом году точно не удастся.

Организатор таллиннского мероприятия Damn.Loud Agency подтвердил, что концерт действительно будет перенесен. «В настоящее время составляется новый график тура, но команда Guano Apes просит набраться терпения. Уже купленные билеты будут действительны на новую дату, но в случае неподходящей даты возможен возврат денег. Мы сообщим вам, как только у нас появится дополнительная информация», - сказано на странице мероприятия в соцсети.

Немецкая ню-метал группа Guano Apes отменила весь концертный тур 2024 года, который получил название Free The Monkey Tour, из-за болезни одного из участников. Поскольку решение о переносе было принято только что, требуется некоторое время, чтобы спланировать новые даты тура, в котором будет более 20 концертов.

Группа выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что всем участникам чрезвычайно тяжело, но необходимо сообщить, что концертный тур The Monkey Tour, к сожалению, приходится отложить из-за болезни.

«Мы старались сделать все, чтобы этот почти аншлаговый тур прошел по плану, но здоровье на первом месте. Нам очень грустно, и вам, скорее всего, тоже. Мы знаем, что наша публика так долго ждала этого тура, и нам хотелось подарить каждому незабываемое шоу. К сожалению, на этот раз мы не можем выступить на 100 процентов, и ни один процент нашей работы в другом или меньшем формате не оправдает ваших ожиданий.

Мы прилагаем все усилия, чтобы запланировать новые даты и сообщим вам об этом как можно скорее. Вы, конечно, можете себе представить, что такое изменение графика - это не может быть сделано в одночасье. Пожалуйста, проявите терпение и спасибо за вашу поддержку. Ваши купленные билеты, конечно же, будут действительны и на вновь объявленные даты».