КОНЦЕРТЫ ОТМЕНЕНЫ! Украинская звезда alyona alyona пожаловалась на проблемы со здоровьем

В своем Instagram исполнительница вышла на связь и отметила, что вынуждена аннулировать гастроли в Европе. По словам артистки, она отдает всю себя зрителям на выступлениях и выкладывается на полную, но сейчас она не может этого сделать.

«На каждом своем концерте я стремлюсь отдать всю свою энергию, чтобы каждый из вас получил целый спектр эмоций. Крутой концерт - это совокупность многих важных факторов и процесс подготовки. Но иногда случаются ситуации, которые делают невозможными провести это действо таким, каким я бы хотела, чтобы оно было», - отметила alyona alyona.

Причиной этому стало ухудшение состояния ее здоровья. Сейчас, по словам звезды, проведение концертов невозможно. Правда, какой именно недуг постиг певицу, она раскрывать не стала, пишет Unian.

«Из-за ряда определенных обстоятельств со здоровьем, которые стали на пути нашей с вами встречи в европейских городах, я вынуждена сообщить, что сейчас эти концерты отменены. Иногда в жизни складывается все не так, как мы того хотим. Однако таким образом судьба всегда дает нам знак, что впереди нас ждет что-то большое и классное», - добавила рэперша.