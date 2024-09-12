Орбакайте приняла решене: «Это был мой заключительный концерт в РФ»

Кристина Орбакайте сказала:

«Я обожаю приезжать на гастроли в свободные страны. Когда зрители живут, радуются жизни, могут себе все позволить, могут работать, могут иметь свое мнение и приходят на концерт отдохнуть».

Певица подчеркнула, что она обожает свою публику везде и благодарна ей.

«В России всегда сложные времена», - отметила Орбакайте и добавила, что на сегодняшний день она хочет «быть откровенной». «Я хочу увидеть глаза, хочу поделиться своими старыми и новыми песнями с американской публикой», - анонсировала певица свой тур The Best по США.

Она не стала скрывать, что ее концерт в марте 2024 года в Санкт-Петербурге был последним в РФ:

«Это был мой заключительный концерт в России. Так получилось. Ну, не получилось проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни».

Напомним, что у Орбакайте были запланированы другие концерты в РФ, но их отменили. При этом исполнительница не раскрывает причины своего решения, а также не говорит о том, намерена ли вернуться в РФ после тура по Америке.