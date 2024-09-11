Илон Маск заявил, что готов подарить ребенка «бездетной кошатнице» Тейлор Свифт

34-летняя Тейлор Свифт назвала Харрис «одарtнным лидером»: «И я считаю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если мы будем руководствоваться спокойствием, а не хаосом». Свой пост она подписала так: «Тейлор Свифт, бездетная кошатница».

Фраза «бездетная кошатница» - отсылка к фразе политика Джей Ди Вэнса, кандидата Трампа в вице-президенты, который публично заявил, что будущее демократов контролируется «бездетными кошатницами», намекнув тем самым на Камалу Харрис, у которой, как известно, детей нет: «Бездетные кошатницы, которые несчастны из-за собственного выбора и жизни, хотят сделать несчастной остальную часть страны».

Илон Маск в ответ на комментарий Тейлор Свифт написал в соцсети Х: «Прекрасно, Тейлор… Ты победила… Я подарю тебе ребёнка и буду охранять твоих кошек ценой своей жизни».

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life — Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024

Это вызвало недоумение у многих, а также шутки о том, что лучше позвать Павла Дурова, так как недавно стало известно, что у основателя Telegram есть сто биологических детей, так как он стал донором спермы.

Отметим, количество детей у Илона Маска уже перевалило за десяток: певица Граймс родила от него троих детей - сыновей X Æ A-XII (Экс Эш Эй-Твелв) и Техно Механикуса и дочь Y. Кроме того, от первой жены Джастин Уилсон у него есть двойняшки Гриффин и Ксавьер и тройняшки Дамиан, Саксон и Кай. Первенец Маска, сын Невада, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти.