Сегодня в Таллинне проходят съемки нескольких эпизодов сериала «Агентство» с Майклом Фассбендером в главной роли. Также в кадре появится и Ричард Гир. Смотрите галерею второго съемочного дня голливудского триллера!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Голливудские съемки в разгаре: район Нымме стал местом действий следующего эпизода шпионского триллера
С 10 утра до 11 вечера улицы Хямарику и Аате будут заняты съемочной группой, что временно ограничит движение как для автотранспорта, так и для пешеходов. Для обеспечения безопасности и комфорта участников съемочного процесса были введены временные меры: автомобилистам и жителям района рекомендовано заранее планировать свои маршруты.
Одним из самых заметных и интересных элементов съемочного процесса в Нымме стала огромная конструкция, состоящая из множества ламп, натянутых на устрашающе длинный кран. Этот впечатляющий технический элемент явно привлек внимание как местных жителей, так и случайных прохожих. Вероятно, данная установка предназначена для создания мощного искусственного освещения, которое в какой-то момент станет «солнцем» на съемочной площадке.