ГАЛЕРЕЯ Голливудские съемки в разгаре: район Нымме стал местом действий следующего эпизода шпионского триллера

С 10 утра до 11 вечера улицы Хямарику и Аате будут заняты съемочной группой, что временно ограничит движение как для автотранспорта, так и для пешеходов. Для обеспечения безопасности и комфорта участников съемочного процесса были введены временные меры: автомобилистам и жителям района рекомендовано заранее планировать свои маршруты.