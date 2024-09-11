Владелец собаки, нашедшей мертвого младенца в Сууре-Ляхтру: это клевета, моя собака ничего не сделала!

На прошлой неделе прокуратура предъявила матери найденного мертвого младенца обвинение в убийстве ребенка и осквернении тела, о чем семья узнала из прессы. Об этом они рассказали в передаче TV3 Märgatud Eestis.

Семья до сих пор утверждает, что они не знали о беременности женщины, и никто ничего не подозревал. Отец признался, что адвокат женщины Роберт Сарв попросил их найти дополнительную информацию о беременности, которую подозреваемая скрывала.По их мнению, это может объяснить случившееся. По словам отца обвиняемой, дочь утверждает, что она родила в бане, а когда она вышла, собака вырвала младенца у нее из рук.