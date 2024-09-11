В понедельник в передаче Märgatud Eestis выступили родители и брат женщины, обвиняемой в убийстве младенца и осквернении тела. По их словам, именно собака соседей могла вырвать младенца из рук их дочери. Также они утверждали, что собака соседей опасна. Однако владелец собаки, нашедшей младенца, считает эти обвинения клеветой.
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Владелец собаки, нашедшей мертвого младенца в Сууре-Ляхтру: это клевета, моя собака ничего не сделала!
На прошлой неделе прокуратура предъявила матери найденного мертвого младенца обвинение в убийстве ребенка и осквернении тела, о чем семья узнала из прессы. Об этом они рассказали в передаче TV3 Märgatud Eestis.
Семья до сих пор утверждает, что они не знали о беременности женщины, и никто ничего не подозревал. Отец признался, что адвокат женщины Роберт Сарв попросил их найти дополнительную информацию о беременности, которую подозреваемая скрывала.По их мнению, это может объяснить случившееся. По словам отца обвиняемой, дочь утверждает, что она родила в бане, а когда она вышла, собака вырвала младенца у нее из рук.