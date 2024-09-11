Американский актер и посол доброй воли ООН Майкл Дуглас, который активно поддерживает Украину, приехал в Киев. Об этом 11 сентября Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщает на своей странице в Facebook.
ФОТО ⟩ Актер Майкл Дуглас приехал в Киев и прогулялся по городу
Дуглас прогулялся по украинской столице, посетил Михайловский Златоверхий монастырь, побывал на Михайловской площади и в парке «Владимирская горка», где осмотрел «живописные виды Днепра, после чего посетил величественную Андреевскую церковь».
В КГГА отметили, что актер был поражен красотой архитектуры Киева и «активно интересовался историческими событиями, которые происходили в Киеве».