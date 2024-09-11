ВИДЕО Водитель автобуса Lux Express совершил опасный маневр, проехав на красный свет на перекрестке

Перевод: Елизавета Лынник

В TikTok распространяется видеоролик, на котором водитель автобуса Lux Express совершает опасный маневр, проехав на красный свет на перекрестке. Инцидент произошел на шоссе Таллинн-Нарва.

Под этим клипом, который за один день набрал почти 20 тысяч просмотров, несколько пользователей отметили аккаунт Lux Express, ожидая их комментариев.

Ингмар Роос подтверждает редакции, что они осведомлены о данном неприятном инциденте. «Мы воспринимаем ситуацию очень серьезно. Хотя это был автобус, возвращавшийся в базу и не имевший пассажиров, наша задача - безопасность всех участников дорожного движения», - добавляет он.

По словам Рооса, они начали внутреннее расследование, чтобы выяснить подробности происшествия. «Мы примем дополнительные меры, включая дополнительное обучение водителя или дисциплинарные меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем», - добавляет он.

«Мы заверяем, что наша компания не терпит опасного поведения на дороге и продолжит работу над улучшением культуры безопасности и ответственности среди наших сотрудников. Lux Express приносит извинения своим клиентам, другим участникам дорожного движения и коллегам, которые ежедневно трудятся для обеспечения безопасности на дорогах».