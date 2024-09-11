Принц Гарри и Меган Маркл планируют третий квазикоролевский тур в этом году: детали

Принц Гарри и Меган Маркл, которые в этом году уже посетили Нигерию и Колумбию, планируют свой третий квазикоролевский визит, выбирая между Лесото и Бостваной, где работает благотворительная организация Гарри Sentebale, сообщает Express. Они собираются отправиться туда до конца года.

Герцог Сассекский последний раз посещал эти страны в 2019 году.

«Это его мир, к этому он привык и это то, что он знает. Он все еще может принести пользу», - рассказал журналистам инсайдер.

Кроме того, принц также намерен прилететь в Нью-Йорк в конце сентября, чтобы «продвинуть ряд своих проектов и филантропических инициатив», заявила его команда. Он собирается прилететь туда, когда там будет проходить Генассамблея ООН (23-27 сентября) и Неделя климата (22-29 сентября).

Визит пары в Колумбию обошелся бюджету этой небогатой страны в 244 245 305 колумбийских долларов (почти $60 тысяч), включая расходы на безопасность и внутренний транспорт. Эту сумму обнародовала вице-президент Колумбии Франсия Маркес, которая организовала четырехдневную поездку, по просьбе сенатора Марии Фернанды Кабал.

Кабал, которая является ее политическим оппонентом, ранее назвала квазикоролевский тур с 15 по 18 августа «показухой» и «расточительной тратой денег».

Но офис вице-президента также сообщил, что Гарри и Меган оплатили свои собственные перелеты, проживание в Боготе и общие расходы.