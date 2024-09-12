ГОРОСКОП НА 12 СЕНТЯБРЯ Овнам крайне важно не поддаваться на провокации, а Ракам – не торопиться

Стрелец

День обещает запоминающиеся встречи, необычные знакомства. Некоторые Стрельцы смогут не только поговорить с людьми, о которых прежде слышали много хорошего, но и подружиться с ними. Вероятны хорошие новости. Чаще всего они касаются финансовых дел или каких-то сложных и важных для вас имущественных вопросов. Вечером у вас появляется особенно много хороших идей. Не всегда можно сразу реализовать их, но вы точно знаете, что позже обязательно вернетесь к задуманному. Возможны известия от людей, по которым вы скучали.

Козерог

Вы энергичны, настроены решительно и не отказываетесь от задуманного, как бы ни складывались обстоятельства. Можно вернуться к делу, с которым долго не удавалось справиться. Сейчас у вас все получится, и даже особенно стараться для этого не придется. День отлично подходит для того, чтобы строить планы. Вы правильно оцениваете свои силы, догадываетесь, что предпримут окружающие и как будут развиваться события. Возможны удачные совпадения. Благодаря им вы легко восстановите отношения, о разрыве которых сожалели.

Водолей

День не самый плодотворный, но все же вполне удачный. Не всегда удается осуществить все, что было задумано. Задержки возникают не по вашей вине: возможны неудачные совпадения, нарушение договоренностей, мелкие происшествия, которых никто не ожидал. Но с самыми важными и срочными делами вы справляетесь. Остальные же можно просто отложить. Радует общение с близкими. Хорошо принимать гостей, устраивать домашние праздники, какие-то интересные мероприятия для тех, кто вам особенно дорог. Вы и сами отлично проводите время, и окружающим поднимаете настроение.

Рыбы

Старайтесь не горячиться и не переживать в начале дня. Это не самое простое время для общения. Вы можете обижаться на пустяки, огорчаться, если окружающие не сразу понимают вас правильно. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается, ваше настроение улучшается на глазах. Во второй половине дня ваша поддержка может потребоваться кому-то из близких. Уделите внимание тем, кто вам дорог. Это пойдет на пользу отношениям, вы и сами почувствуете себя заметно лучше. Вечер обещает романтические сюрпризы.