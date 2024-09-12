Возьмитесь за важное дело. Неважно, насколько сложным оно кажется: энергии и целеустремленности будет достаточно, чтобы довести его до конца. Многим к тому же пригодятся знания, полученные давным-давно. Если кажется, что собственного опыта недостаточно, подумайте, с кем можно посоветоваться, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 12 СЕНТЯБРЯ ⟩ Овнам крайне важно не поддаваться на провокации, а Ракам – не торопиться
Есть шанс получить очень толковые рекомендации, следуя которым, вы заметно упростите себе жизнь. День подходит для любых семейных мероприятий. Можно уладить любые разногласия, возникшие за последнее время между родственниками, определиться с общими планами на будущее.
Овен
Непросто, но очень важно вести себя максимально спокойно и дружелюбно в первой половине дня. Не поддавайтесь на провокации, старайтесь сглаживать острые углы и искать компромиссы. Это позволит вам избежать многих проблем и сейчас, и в обозримом будущем. Лучше избегать перегрузок. День больше подходит для отдыха, чем для ответственных и утомительных дел. Небольшая пауза поможет вам не только восстановить силы, но и скорректировать планы. Возможно, вы поймете, что нужно сделать в ближайшее время, а что стоит отложить на потом.
Телец
Начало дня будет довольно беспокойным. Нужно многое сделать, не всегда ясно, за что браться в первую очередь. Справитесь ли вы со всем, что запланировали? Наверняка. Для этого нужны целеустремленность и самодисциплина; у вас достаточно того и другого. Вторая половина дня отлично подходит для новых дел, необычных и интересных. У вас много хороших идей. Не нужно особенно стараться, чтобы добиться успеха: вам везет и все получается. Это отличное время для общения. Вы можете договориться даже с теми, с кем в последнее время часто спорили. Не возникает разногласий с близкими.
Близнецы
Легкий интересный день. Вы быстро справляетесь с делами, к которым прежде даже не решались подступиться. Многое оказывается легче, чем вы ожидали. Часто вам везет там, где дело касается финансов; незапланированные покупки обычно оказываются удачными. Возможны денежные поступления. Некоторым Близнецам вернут старые долги. Подходящий день для того, чтобы помогать другим. Вы находите способ поддержать тех, кто вам дорог, заботитесь о комфорте и благополучии близких. Вечер приносит какие-то приятные события в семье и отличные новости.
Рак
Не торопитесь. В начале дня могут возникнуть какие-то мелкие проблемы, некоторые Раки столкнутся с трудностями, которых никак не ожидали. Но влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, и уже в середине дня вы увидите, что все складывается не так уж плохо. День хорошо подходит для того, чтобы браться за что-то новое. Вы быстро учитесь всему, что нужно, даже в непростых вопросах разбираетесь быстро. К тому же часто такие дела помогают завязать приятные знакомства. Не исключено начало дружеских отношений или романтической истории.
Лев
Мелкие неприятности могут возникнуть в начале дня, но настроения они вам не испортят. Что-то идет не по плану? Не беда. Вы вдохновенно экспериментируете, не боитесь быстро принимать решения и брать на себя ответственность. Многие Львы сегодня демонстрируют целеустремленность, которой можно позавидовать. Вторая половина дня благоприятна с точки зрения личных отношений. Вас радует общение с близкими, друзья делятся отличными новостями, а любимый человек удивляет приятными сюрпризами.
Дева
День приносит много новых идей. Среди них наверняка найдутся такие, которые можно реализовать немедленно. Вы легко обойдетесь без поддержки, но если ее предлагают, отказываются не стоит. Общие дела идут на пользу отношениям, да и настроение улучшается, когда рядом есть люди, разделяющие ваши цели и интересы. Настойчивость помогает вам добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Вы не готовы отказываться от своих планов, как бы ни складывались обстоятельства. И все получается именно так, как вы задумали!
Весы
День больше подходит для отдыха, чем для каких-то важных дел. Сегодня вам может быть трудно сосредоточиться. То часто отвлекаясь, вы можете допустить ошибки, упустить из виду важную деталь. Хорошо, что рядом есть люди, готовые помочь и делом, и советом. Отлично проходят любые семейные мероприятия. Встречи с родственниками, друзьями и другими близкими людьми неизменно поднимают вам настроение. Будет много разговоров, которые могут натолкнуть на интересные идеи. В ближайшее время вы с энтузиазмом возьметесь за их реализацию.
Скорпион
Едва ли этот день подходит для обсуждения важных вопросов. Вы настроены вполне серьезно, а вот об окружающих этого не скажешь, поэтому и найти общий язык оказывается довольно сложно. Зато можно говорить о пустяках, рассказывать забавные житейские истории, шутить и веселиться. Кстати, ваше чувство юмора производит на многих неизгладимое впечатление. Хорошо складываются поездки. Во-первых, они дарят много ярких впечатлений, во-вторых, позволяют завязать приятные знакомства или узнать что-то интересное.
Стрелец
День обещает запоминающиеся встречи, необычные знакомства. Некоторые Стрельцы смогут не только поговорить с людьми, о которых прежде слышали много хорошего, но и подружиться с ними. Вероятны хорошие новости. Чаще всего они касаются финансовых дел или каких-то сложных и важных для вас имущественных вопросов. Вечером у вас появляется особенно много хороших идей. Не всегда можно сразу реализовать их, но вы точно знаете, что позже обязательно вернетесь к задуманному. Возможны известия от людей, по которым вы скучали.
Козерог
Вы энергичны, настроены решительно и не отказываетесь от задуманного, как бы ни складывались обстоятельства. Можно вернуться к делу, с которым долго не удавалось справиться. Сейчас у вас все получится, и даже особенно стараться для этого не придется. День отлично подходит для того, чтобы строить планы. Вы правильно оцениваете свои силы, догадываетесь, что предпримут окружающие и как будут развиваться события. Возможны удачные совпадения. Благодаря им вы легко восстановите отношения, о разрыве которых сожалели.
Водолей
День не самый плодотворный, но все же вполне удачный. Не всегда удается осуществить все, что было задумано. Задержки возникают не по вашей вине: возможны неудачные совпадения, нарушение договоренностей, мелкие происшествия, которых никто не ожидал. Но с самыми важными и срочными делами вы справляетесь. Остальные же можно просто отложить. Радует общение с близкими. Хорошо принимать гостей, устраивать домашние праздники, какие-то интересные мероприятия для тех, кто вам особенно дорог. Вы и сами отлично проводите время, и окружающим поднимаете настроение.
Рыбы
Старайтесь не горячиться и не переживать в начале дня. Это не самое простое время для общения. Вы можете обижаться на пустяки, огорчаться, если окружающие не сразу понимают вас правильно. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается, ваше настроение улучшается на глазах. Во второй половине дня ваша поддержка может потребоваться кому-то из близких. Уделите внимание тем, кто вам дорог. Это пойдет на пользу отношениям, вы и сами почувствуете себя заметно лучше. Вечер обещает романтические сюрпризы.