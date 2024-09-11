Ощутите себя американским президентом: в Эстонии продают эксклюзивный лимузин

В объявлении сказано, что автомобиль был в числе экспонатов Финского автомобильного музея и занесен в книгу музея как эксклюзивный автомобиль, а его стоимость составляет - 17 000 евро.

«Автомобиль был зарегистрирован в Финляндии, и поэтому на него уплачен финский налог. К автомобилю прилагаются книги о его происхождении, сервисная книга, образцы логотипов Джимми Картера, плакаты, значки и так далее. Также книга Национального музея Финляндии, в которой также значится этот лимузин. Новый владелец получит и бывший финский регистрационный номер», - говорится в объявлении о продаже.

Автомобиль 1980 года выпуска все еще в довольно хорошем состоянии. Нынешний владелец начал его улучшать - новые чехлы с логотипами Cadillac на передних сидениях и новые шины. Автомобиль в идеальном состоянии, салон чистый и ухоженный. Шестилитровый двигатель V8, Пробег 66000 миль. С учетом мест для охранников в автомобиле семь мест. Налог на автомобиль должен составлять 50 евро в год.

«Ржавчины очень мало, машина ни разу не ездила зимой, поэтому соли не видела. Дверные уплотнители со временем износились и делаются под заказ в США», - подытожил описание лимузина владелец.

Автомобиль находится в Вырумаа.

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