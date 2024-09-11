ФОТО И ВИДЕО В Таллинн приехал всемирно известный спектакль «Маленький принц»: смотрите, что артисты вытворяют на сцене!

Этот уникальный спектакль, привезенный из Марселя, Франция, погрузит зрителей в мир детских фантазий и глубоких размышлений о жизни, дружбе и любви.

Создатели спектакля, бережно сохраняя дух книги, смогли переосмыслить ее содержание и превратить в яркое театральное представление.

Особый шарм постановке придает музыка, написанная Терри Траком специально для этого шоу - она стала важной составляющей, которая органично связывает все элементы спектакля. Специально для каждой сцены и каждого персонажа была создана уникальная музыкальная тема, которая помогает глубже передать атмосферу той или иной планеты или героя.

Главной задачей постановщиков было не только передать философский смысл книги Сент-Экзюпери, но и сделать это через движение. Танцы в стиле контемпорари, акробатические номера и воздушная гимнастика выступают не просто как развлекательные элементы, а как язык, благодаря которому зритель лучше понимает героев и их переживания.

Акробатические трюки, которые исполняют артисты, символизируют полеты и путешествия Маленького принца между планетами, а также его поиски.

Смотрите видеорепортаж!

Хотя представление проходит на французском языке, в зале обеспечивается синхронный перевод на эстонский. Французский язык лишь усиливает атмосферу, придавая представлению неповторимую магию. Для тех, кто читал книгу, и вовсе нет нужды следить за субтитрами - хорошо знакомая история разворачивается прямо перед глазами в новых, но при этом знакомых всем образах.

Особое внимание стоит уделить костюмам и сценографии. Каждый образ был продуман до мелочей, начиная с короля и заканчивая милым и загадочным Маленьким принцем.

До 15 сентября таллиннская публика может насладиться этим уникальным театрализованным шоу, в котором танцы, акробатика, гимнастика и музыка сливаются в одно целое.