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ФОТО Рэпер nublu вышел на сцену Недели моды в Нью-Йорке с необычным аксессуаром

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Рэпер nublu.
Рэпер nublu. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Шестидневная Неделя моды в Нью-Йорке в этом году прошла для эстонцев особенно удачно. Именно там дебютировал эстонский модный бренд Maison Beast, и рэпер nublu вышел на модную сцену.

Maison Beast - это эстонский бренд, за которым стоят Михаил Бурых, Кристийна Ероманс и Кайдо Пыльдма. Журнал Anne&Stiil сообщает, что бренд был основан Михаилом, который родом из Израиля и переехал в Эстонию в возрасте 13 лет.

Бренд довольно новый и активно работает как в музыкальном мире, так и в мире моды. В мае этого года Михаил, Кристийна и Кайдо основали свой собственный звукозаписывающий лейбл, под которым рэпер Gameboy Tetris выпустил свой дебютный альбом, сообщает ERR.

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