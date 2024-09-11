ФОТО Рэпер nublu вышел на сцену Недели моды в Нью-Йорке с необычным аксессуаром

Maison Beast - это эстонский бренд, за которым стоят Михаил Бурых, Кристийна Ероманс и Кайдо Пыльдма . Журнал Anne&Stiil сообщает, что бренд был основан Михаилом, который родом из Израиля и переехал в Эстонию в возрасте 13 лет.

Бренд довольно новый и активно работает как в музыкальном мире, так и в мире моды. В мае этого года Михаил, Кристийна и Кайдо основали свой собственный звукозаписывающий лейбл, под которым рэпер Gameboy Tetris выпустил свой дебютный альбом, сообщает ERR.