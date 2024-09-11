В среду утром, 11 сентября, в Харьюском уездном суде прошло слушание по делу о выдаче правосудию Украины заключенного Тимура Баратова, которого Украина подозревает в кражах на своей территории, а эстонский суд уже признал виновным в других кражах.
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Еще до начала заседания переводчик зачитала проживавшему в городе Каменское (Днепропетровская область) гражданину Украины Тимуру Баратову ходатайство, в котором перечислялись совершенные обвиняемым в 2019 году кражи на территории Украины и объяснялась причина сегодняшнего заседания.
«Согласно статье 48 Договора между Эстонской Республикой и Украиной о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, стороны договора обязуются по просьбе выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или для исполнения приговора», - говорится в документе.