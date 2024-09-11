ФОТО В Москве прощаются с основателем КВН Александром Масляковым

В концертном зале «Планета КВН» в Москве несколько часов назад началась церемония прощания с Александром Масляковым, который много лет вел юмористическую программу КВН.

У концертного зала, как сообщают российские СМИ, предприняты меры безопасности: установлены железные ограждения и рамки, дежурит полиция и сотрудники частной охранной фирмы. С раннего утра десятки поклонников телеведущего прибыли к «Планете КВН» с цветами, чтобы отдать последние почести.

На церемонию прощания с телеведущим подъезжают многие его друзья и коллеги. Среди них были замечены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин, участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев, цирковые артисты Эдгард и Аскольд Запашные, актриса и участница КВН Екатерина Скулкина и многие другие. Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания, но лично не приехал.

Известно, что Александр Масляков публично поддерживал нынешний российский режим и был доверенным лицом Путина на выборах. Телеведущий также незаконно посещал оккупированный в 2014 году Россией Крым. Весной 2021 Масляков официально признал лигу КВН из так называемой ДНР.

Meduza.io напоминает, что в ноябре 2017 года организация Transparency International опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Масляков и его семья незаконно получили контроль над зданием КВН в Марьиной Роще в Москве и земельным участком под ним.