56-летняя Карла Бруни показала фигуру в бикини и фото с мужем Николя Саркози

В комментариях подписчики восхищаются фигурой 56-летней модели и пишут, что она прекрасно выглядит и не меняется с возрастом (Карла, кстати, не скрывает, что «прилагает бесконечные усилия», чтобы оставаться стройной). Также люди пишут Карле слова поддержки, вспоминая, что четыре года назад она боролась с раком груди.

Летние каникулы супруги провели в Греции, путешествуя по островам. В частности, их видели на острове Китнос, где пара посетила местный ресторан и сфотографировалась с его владельцем. Греция вообще излюбленное место для летнего отдыха у супругов: их видели там и в прошлом году, и в позапрошлом.

Дочь супругов, 13-летняя Джулия, на фотографии не попала: Карла в принципе редко показывает ее в соцсетях, а даже если и выкладывает какие-то фото с дочерью, то скрывает ее лицо.

В свете пара, после того как бывший президент Франции Саркози ушёл из политики, появляется редко, особенно сейчас, когда оба находятся под следствием. Власти Франции сейчас расследуют дело о предполагаемом финансировании Ливией президентской кампании Николя Саркози в 2007 году, и Карлу Бруни считают причастной к этому: ее подозревают в сокрытии факта подкупа свидетеля и в посредничестве между Саркози и теми, кто помогал финансировать его кампанию. В июле стало известно, что против Бруни возбудили уголовное дело и обвиняют ее в фальсификации показаний. Сейчас Карла находится под судебным надзором: ей запрещено контактировать с кем-либо, участвующим в деле, помимо мужа.

Карла Бруни и Николя Саркози женаты 16 лет. Для нее этот брак стал первым, для него - третьим. Помимо дочери Джулии, у Карлы Бруни есть 23-летний сын Орельен, который пошел по ее стопам и принимает участие в модных показах.