Владимир Кличко публично подколол брата Виталия Кличко, вспомнив его фразу-мем

«Уже есть дата реванша Усик - Фьюри. Все этого ждут. Будет ли это совсем другой поединок, чем был первый бой между ними?» - спросила у Владимира Кличко журналистка.

«Это может быть... Мы не можем посмотреть в будущее. Это только мой брат может сделать», - ответил он.

Комментарий Владимира Кличко прозвучал в конце четвертой минуты видео.

Владимир Кличко, вероятно, намекнул на крылатую фразу Виталия Кличко, которую тот произнес в ноябре 2013 года в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Интер».

Тогда Виталий Кличко сказал: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Фраза стала мемом и спустя более чем 10 лет продолжает вируситься в Сети.