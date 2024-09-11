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Владимир Кличко публично подколол брата Виталия Кличко, вспомнив его фразу-мем

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Владимир Кличко.
Владимир Кличко. Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Украинский боксер Владимир Кличко, комментируя будущий бой своего украинского коллеги Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри, подколол своего старшего брата, мэра Киева Виталия Кличко, пишет Гордон. Его комментарий опубликован на YouTube-канале XSPORT.

«Уже есть дата реванша Усик - Фьюри. Все этого ждут. Будет ли это совсем другой поединок, чем был первый бой между ними?» - спросила у Владимира Кличко журналистка.

«Это может быть... Мы не можем посмотреть в будущее. Это только мой брат может сделать», - ответил он.

Комментарий Владимира Кличко прозвучал в конце четвертой минуты видео.

Владимир Кличко, вероятно, намекнул на крылатую фразу Виталия Кличко, которую тот произнес в ноябре 2013 года в эфире программы «Шустер Live» на телеканале «Интер».

Тогда Виталий Кличко сказал: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Фраза стала мемом и спустя более чем 10 лет продолжает вируситься в Сети.

@loveukraine.ua Кличко: "..сегодня в завтрашний день не все могут могут смотреть.." #кличко #україна ♬ кличко - Ukraine
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