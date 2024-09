Всемирно известные The Jacksons, в которой начинал карьеру Майкл Джексон, выступят на фестивале Õllesummer

Группа и их хиты, такие как ABC, I Want You Back, I'll Be There, Can You Feel It и другие, стали новаторскими как с музыкальной точки зрения, так и по части шоу на сцене. Это одна из первых бойсбендов мира, у которой шесть хитов №1 в чарте Billboard, продано более 150 миллионов альбомов, и они получили множество различных наград. The Jacksons стали первыми артистами, у которых четыре хита подряд заняли первое место в чарте Billboard Hot 100. Их вклад и влияние на современную поп-музыку поистине значительны. The Jacksons - это золотой стандарт лейбла Motown, а также группа, которая подарила миру Короля поп-музыки.