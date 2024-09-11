Всемирно известные The Jacksons, в которой начинал карьеру Майкл Джексон, выступят на фестивале Õllesummer

Группа и их хиты, такие как ABC, I Want You Back, I'll Be There, Can You Feel It и другие, стали новаторскими как с музыкальной точки зрения, так и по части шоу на сцене. Это одна из первых бойсбендов мира, у которой шесть хитов №1 в чарте Billboard, продано более 150 миллионов альбомов, и они получили множество различных наград. The Jacksons стали первыми артистами, у которых четыре хита подряд заняли первое место в чарте Billboard Hot 100. Их вклад и влияние на современную поп-музыку поистине значительны. The Jacksons - это золотой стандарт лейбла Motown, а также группа, которая подарила миру Короля поп-музыки.

Взрывная карьера короля поп-музыки Майкла Джексона началась именно в составе The Jackson 5. На фестивале Õllesummer The Jacksons выступят в составе Джеки, Тито и Марлона Джексона.

Главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон уверен, что никого не обидит, если скажет, что с учетом истории мировой поп-музыки это, безусловно, самая большая звезда, когда-либо выступавшая на сцене фестиваля Õllesummer.

Jacksons стали первыми темнокожими артистами, вызвавшими всемирную манию, подобную той, что ранее создавали лишь The Beatles и Элвис Пресли.

The Jackson 5 были образованы в 1964 году в штате Индиана, США, когда глава семейства Джексонов Джо Джексон создал шоу-группу, состоящую из пяти его сыновей. Уже в 1968 году первые большие хиты группы завоевали многочисленные армии поклонников. В 1970-х успех The Jackson 5 продолжал набирать обороты. Все четыре альбома, выпущенные в период с 1976 по 1981 год, были коммерчески очень успешными. Именно в 1970-х родилось новое явление в мире развлечений - Джексонмания. В 1984 году Майкл Джексон окончательно покинул группу, начав свою сольную карьеру. Почти все участники группы в разные годы пытались строить сольные карьеры, и лишь несколько раз собирались вместе. Последний мировой тур The Jacksons состоялся в 2013 году. После этого группа собиралась только для специальных выступлений и небольших концертных туров.

Жизнь семьи Джексонов будет также показана в долгожданном биографическом фильме о Майкле Джексоне, премьера которого состоится весной 2025 года.

Фестиваль Õllesummer пройдет на Таллинском Певческом поле с 30 июля по 2 августа 2025 года. Льготные билеты на фестиваль доступны на Piletilevi до 31 декабря 2024 года.