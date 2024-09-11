Раскрыты подробности личной жизни Аффлека после развода с Лопес: «У него много горячих женщин»

После того как Дженнифер Лопес подала на развод в день их второй годовщины свадьбы, имя Аффлека стало связываться с 36-летней Кик Кеннеди, внучкой убитого экс-президента США Роберта Ф. Кеннеди.

Пару видели в таких местах, как Polo Lounge в отеле Beverly Hills и других популярных заведениях. Внешне Кик имеет некоторое сходство с бывшей супругой Бена, Дженнифер Гарнер, с которой он воспитывает троих детей.

Хотя слухи намекали на то, что их отношения могут быть больше, чем просто дружба, представители Аффлека быстро опровергли эти разговоры, заявив: «Ни одно из этих предположений не верно. Они не состоят в отношениях и никогда не встречались».

Тем не менее по информации одного из источников, Бен, даже если бы хотел, сам наложил запрет на новые романы до завершения бракоразводного процесса. Сообщается, что он стремится сохранить хорошие отношения с Дженнифер Лопес.

Это может быть связано с тем, что пара, как утверждается, не подписала брачный контракт перед тем, как пожениться. Теперь они вынуждены делить совместное имущество, которое, по слухам, оценивается в почти 600 миллионов евро.

Даже если Бен захочет вернуться к новой романтической жизни, он вряд ли сделает это публично в ближайшее время. Источник издания Heat заявил:

«Он действительно хочет снова начать веселиться, и у него так много горячих женщин, которые разрывают его телефон, но он откладывает планы на свидания. Он не может позволить себе расстроить Дженнифер. Хотя его разочаровывает тот факт, что он лишен возможности жить свободно, он понимает, что не может рисковать. Бен надеется на быстрое завершение развода, но осознает, что Лопес может затянуть процесс, если он сделает что-то, что вызовет ее недовольство».

Источник также добавил, что успешность их развода напрямую зависит от того, насколько мирно будут вести себя обе стороны, и что Бену «не остается ничего, кроме как согласиться на условия и быть настолько уступчивым, насколько это возможно».