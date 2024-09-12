«Историческая ценность этих орденов гораздо выше, чем стоимость бриллиантов, которыми они усыпаны», - говорит старший гид Таллиннского музея рыцарских орденов Екатерина Лапиньш. До ноября здесь поселилась редкая выставка Мальтийского ордена. К слову, для школьников здесь готовы провести увлекательную экскурсию бесплатно.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Редкие бриллианты поселились в Таллинне: «Восторг уже от того, что ты это видишь!»
Организатор, куратор выставок и гид Мария Струкова увидела брошюру выставки Мальтийского ордена в Таллинне и сразу решила организовать туда вип-экскурсию. Позвала коллег, представителей СМИ и блогеров.
Дамы несколько часов любовались диковинными орденами разных эпох, щедро усыпанными бриллиантами. В музее гостей встретили тепло и даже дали примерить графские короны прошлого века и подержать в руках некоторые раритеты. Конечно же, главный акцент этого посещения был сделан на временной экспозиции Мальтийского ордена, которая будет представлена в Таллинне до 15 ноября.
«Сказать, что я в восторге - ничего не сказать, - говорит Мария Струкова. - Но все же такую выставку надо обязательно посещать с гидом. Только так можно всю историю ордена понять и прочувствовать».
Все знают государство Ватикан, но не все слышали о государство под названием Мальтийский орден. Между тем, они расположены практически рядом. Правда, на что уж мал по размерам Ватикан, но Мальтийский орден еще меньше. Ему принадлежит лишь несколько зданий в Риме да еще старинная крепость на Мальте - вот и вся территория. Зато у него есть свои ордена, марки и даже паспорта, причем, они вовсе не игрушечные: с ними пускают без визы во многие страны мира.
Мальтийский орден - старейший в мире рыцарский орден. Началом его истории можно считать основание в 1080 году амальфийского госпиталя, целью которого была забота о неимущих, больных или раненых пилигримах на Святой земле. Атрибуты Мальтийского ордена впервые представлены в Эстонии, а выставка проходит совместно с посольством Мальтийского ордена в Таллинне, которое открылось в прошлом году.
«Я рада, что нам доверили эти предметы и мы можем показать не только историю, но и современную жизнь этого ордена. Потому что у многих людей название Мальтийский орден на слуху, но в действительности они ничего о нем толком не знают. И очень мало тех, кто знает, что эта организация активно работает и сейчас», - говорит старший гид Таллиннского музея рыцарских орденов Екатерина Лапиньш. Мысль о том, что Мальтийский орден - единственный рыцарский орден, который сохранился со дня своего основания до нашего времени, будоражит сознание.
«Эта организация была изначально создана как госпиталь. Она должна была помогать людям, и она до сих пор этим занимается, - говорит Екатерина Лапиньш. - У них есть посольства в большинстве стран. Мы очень горды тем, что в 2023 году у Мальтийского ордена открылось посольство и в Эстонии. У Мальтийского ордена есть свое представительство при ООН. У них есть свои больницы, машины скорой помощи.
Самое любопытное, что здесь, в Эстонии, Мальтийский орден тоже ведет благотворительную деятельность. И у каждого есть возможность к ней присоединиться. И кто знает, может, когда-нибудь удостоиться их награды. Но это лишь сладкие мечты, которые окутывают, когда рассматриваешь под музейными витринами усыпанные бриллиантами золотые ордена. После того, как выставка Мальтийского ордена в середине ноября уедет из Таллинна, экспонаты вернутся обратно в Рим, в штаб-квартиру и библиотеку Мальтийского ордена.
«В магазине бижутерии ты видишь, как красиво поблескивают стекляшки, всеми цветами радуги переливаются разные камушки, но внутри тебя они не находят никакого отклика... А тут мы видим этот орден - и сердце замирает от мистического, какого-то просто невероятного блеска, - говорит гид Эстонского союза архитектуры Оксана Яаксон, которая тоже побывала на вип-экскурсии по музею орденов. - И это притом, что я не падкая на драгоценности: у меня есть буквально два колечка и мне достаточно. Здесь же ты бриллиантами любуешься, как какими-то природными красотами - без жажды обладать ими. Ты же не хочешь, когда ты стоишь на вершине горы, притащить это гору к себе домой. Или южное море, когда в нем плещешься, с собой в сумочке унести... Вот и здесь испытываешь восторг только от того, что у тебя есть возможность это видеть».
Таллиннский музей рыцарских орденов примечателен и тем, что здесь работает уникальная лаборатория, где специалисты изучают химический состав эмалей и металлов без их разрушения.
«Это происходит с помощью радиации, поэтому у нас очень тщательно продуманы меры безопасности для работников», - говорит старший гид музея Екатерина Лапиньш. Она объясняет, что для музея крайне важно, чтобы все экспонаты были подлинными.
«Чтобы это не были копии, и мы все, что выставляем в музее, проверяем на подлинность, - говорит Екатерина Лапиньш. - И вот на мальтийской выставке представлены лишь оригиналы. Множество орденов, которые вручаются сейчас, и часть предметов исторических. И это не только ордена, это и костюмы, это и старые книги 18-19 века. Мы приглашаем всех, а в особенности детей, потому что для школьников у нас бесплатные экскурсии. Эти мероприятия оплачивает Мальтийский орден. Торопитесь, записывайтесь».