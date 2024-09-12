ГАЛЕРЕЯ Редкие бриллианты поселились в Таллинне: «Восторг уже от того, что ты это видишь!»

«В магазине бижутерии ты видишь, как красиво поблескивают стекляшки, всеми цветами радуги переливаются разные камушки, но внутри тебя они не находят никакого отклика... А тут мы видим этот орден - и сердце замирает от мистического, какого-то просто невероятного блеска, - говорит гид Эстонского союза архитектуры Оксана Яаксон, которая тоже побывала на вип-экскурсии по музею орденов. - И это притом, что я не падкая на драгоценности: у меня есть буквально два колечка и мне достаточно. Здесь же ты бриллиантами любуешься, как какими-то природными красотами - без жажды обладать ими. Ты же не хочешь, когда ты стоишь на вершине горы, притащить это гору к себе домой. Или южное море, когда в нем плещешься, с собой в сумочке унести... Вот и здесь испытываешь восторг только от того, что у тебя есть возможность это видеть».