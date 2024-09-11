СМОТРИТЕ Поклонников удивил голос 11-летнего принца Джорджа в новом семейном видео

Принцесса Уэльская 9 сентября разместила в Instagram новое семейное видео, в котором снялась вместе с мужем, принцем Уильямом, и их тремя детьми. В ролике она сообщила, что завершила курс химиотерапии. Однако большая часть поклонников британской королевской семьи обратили все свое внимание на голос принца Джорджа, пишет Гордон.
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В ролике принц и принцесса Уэльские запечатлены во время семейного пикника, игры в карты и других развлечений. В какой-то момент перед камерой появился принц Джордж.
«Это съемка?» - дурачась, произнес он, после чего в кадре появились его сестра, девятилетняя принцесса Шарлотта, и младший брат, шестилетний принц Луи.
Как отмечает Daily Express, подписчики королевской семьи были шокированы тем, что 11-летний принц говорил «настолько низким голосом, похожим на голос его отца». В социальной сети поклонники семьи обратили внимание, «насколько зрелым звучит голос принца Джорджа».
Как отмечает GB News, королевская семья редко записывает видео, где были бы слышны голоса их детей.