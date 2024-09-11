СМОТРИТЕ Поклонников удивил голос 11-летнего принца Джорджа в новом семейном видео

В ролике принц и принцесса Уэльские запечатлены во время семейного пикника, игры в карты и других развлечений. В какой-то момент перед камерой появился принц Джордж.

«Это съемка?» - дурачась, произнес он, после чего в кадре появились его сестра, девятилетняя принцесса Шарлотта, и младший брат, шестилетний принц Луи.

Как отмечает Daily Express, подписчики королевской семьи были шокированы тем, что 11-летний принц говорил «настолько низким голосом, похожим на голос его отца». В социальной сети поклонники семьи обратили внимание, «насколько зрелым звучит голос принца Джорджа».

Как отмечает GB News, королевская семья редко записывает видео, где были бы слышны голоса их детей.