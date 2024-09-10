Во вторник состоялся показ короткометражного документального фильма о слэклайнере Яане Роозе. Смотрите в галерее, кто посетил премьеру в Fotografiska!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто пришел на премьеру документального фильма об эстонском слэклайнере Яане Роозе в Fotografiska
Во вторник вечером в таллиннской галерее Fotografiska состоялся показ короткометражного документального фильма о слэклайнере Яане Роозе, который отправился в необыкновенное путешествие, пытаясь преодолеть 3,6-километровый слэклайн через Мессинский пролив.
Документальный фильм показывает подготовку Яана и реальные моменты, предлагая зрителям переживания, полные тревоги, триумфа и страха.