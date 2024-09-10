ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на премьеру документального фильма об эстонском слэклайнере Яане Роозе в Fotografiska

Во вторник вечером в таллиннской галерее Fotografiska состоялся показ короткометражного документального фильма о слэклайнере Яане Роозе, который отправился в необыкновенное путешествие, пытаясь преодолеть 3,6-километровый слэклайн через Мессинский пролив.