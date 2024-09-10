Вт, 10.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто пришел на премьеру документального фильма об эстонском слэклайнере Яане Роозе в Fotografiska

Copy

Во вторник состоялся показ короткометражного документального фильма о слэклайнере Яане Роозе. Смотрите в галерее, кто посетил премьеру в Fotografiska!

Во вторник вечером в таллиннской галерее Fotografiska состоялся показ короткометражного документального фильма о слэклайнере Яане Роозе, который отправился в необыкновенное путешествие, пытаясь преодолеть 3,6-километровый слэклайн через Мессинский пролив.

Документальный фильм показывает подготовку Яана и реальные моменты, предлагая зрителям переживания, полные тревоги, триумфа и страха.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх