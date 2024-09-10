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ФОТО Актриса Марго Робби впервые вышла в свет после объявления о беременности

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Марго Робби.
Марго Робби. Фото: Stephen Lock

Марго Робби впервые вышла в свет после новости о беременности: до этого актрису уже видели на публике много раз, но на красной дорожке в своём новом положении она ещё не появлялась. 34-летняя актриса посетила премьеру фильма «Моя старая задница», продюсером которого является.

Том Акерли, Бронте Пейн, Меган Парк, Мейзи Стелла и Марго Робби.
Том Акерли, Бронте Пейн, Меган Парк, Мейзи Стелла и Марго Робби. Фото: Richard Shotwell

Марго Робби находится на последних сроках беременности, поэтому вряд ли она успеет снова порадовать публику светскими выходами. Последний раз звезду с мужем видели в июле на Уимблдоне, а в августе пара вместе отдыхала в Италии.

Марго Робби и Том Акерли женаты с 2016 года. Они познакомились на съёмках фильма «Французская сюита» за три года до своей свадьбы. Ранее актриса признавалась, что хочет иметь детей, но пока не готова к материнству из-за большого количества работы. В начале года Робби объявила о перерыве в карьере, а уже летом стало известно о её беременности.

Компанию звезде «Барби» на дорожке составили её муж, 34-летний Том Акерли, продюсер Бронте Пейн и исполнители ролей главных героев в картине Меган Парк и Мейзи Стелла.

Меган Парк, Мейзи Стелла и Марго Робби.
Меган Парк, Мейзи Стелла и Марго Робби. Фото: ETIENNE LAURENT

Для своего выхода в свет Марго выбрала облегающее фигуру серое платье с асимметричной линией плеч и босоножки на каблуке с тонкими ремешками.

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