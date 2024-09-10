ФОТО Актриса Марго Робби впервые вышла в свет после объявления о беременности

Марго Робби находится на последних сроках беременности, поэтому вряд ли она успеет снова порадовать публику светскими выходами. Последний раз звезду с мужем видели в июле на Уимблдоне, а в августе пара вместе отдыхала в Италии.

Марго Робби и Том Акерли женаты с 2016 года. Они познакомились на съёмках фильма «Французская сюита» за три года до своей свадьбы. Ранее актриса признавалась, что хочет иметь детей, но пока не готова к материнству из-за большого количества работы. В начале года Робби объявила о перерыве в карьере, а уже летом стало известно о её беременности.