Марго Робби впервые вышла в свет после новости о беременности: до этого актрису уже видели на публике много раз, но на красной дорожке в своём новом положении она ещё не появлялась. 34-летняя актриса посетила премьеру фильма «Моя старая задница», продюсером которого является.
ФОТО ⟩ Актриса Марго Робби впервые вышла в свет после объявления о беременности
Марго Робби находится на последних сроках беременности, поэтому вряд ли она успеет снова порадовать публику светскими выходами. Последний раз звезду с мужем видели в июле на Уимблдоне, а в августе пара вместе отдыхала в Италии.
Марго Робби и Том Акерли женаты с 2016 года. Они познакомились на съёмках фильма «Французская сюита» за три года до своей свадьбы. Ранее актриса признавалась, что хочет иметь детей, но пока не готова к материнству из-за большого количества работы. В начале года Робби объявила о перерыве в карьере, а уже летом стало известно о её беременности.
Компанию звезде «Барби» на дорожке составили её муж, 34-летний Том Акерли, продюсер Бронте Пейн и исполнители ролей главных героев в картине Меган Парк и Мейзи Стелла.
Для своего выхода в свет Марго выбрала облегающее фигуру серое платье с асимметричной линией плеч и босоножки на каблуке с тонкими ремешками.