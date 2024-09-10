Пара эстонских блогеров дала второму ребенку уникальное имя

В недавнем посте в Instagram Соня сообщила, что ее дочь назвали Блу. По данным Департамента статистики, это имя очень редкое, и в поиске по имени нет никаких данных. «В Эстонии не проживают люди с таким именем или их меньше пяти, поэтому статистику по этому имени вывести невозможно», - сказано на странице ведомства.

Необычный выбор имени не удивителен, ведь первую дочь пары, родившуюся в феврале 2022 года, назвали Скай.

Соня объявила о рождении своего второго ребенка на странице в Instagram 11 августа. «Наша маленькая принцесса появилась на свет. Еще один день лучший день жизни», - написала Соня под видео.

Пара объявила об ожидании второго ребенка в феврале. «Наконец-то мы можем поделиться с вами нашей замечательной новостью», - сообщила блогер в публикации.

Соня познакомилась с сыном Моники Туви Маком, когда ей было 17 лет, и они оба хотели стать родителями в юном возрасте. «У нас не было никакого страха перед созданием семьи, потому что мы с самого начала знали, что хотим этого в довольно молодом возрасте, а решающими факторами стали время и подходящий партнер», - рассказывала Соня изданию Elu24.