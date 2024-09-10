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Принц Уильям рассказал о самочувствии жены после завершения химиотерапии

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Принц Уильям.
Принц Уильям. Фото: George Rogers/SIPA

Британский принц Уильям 10 сентября, на следующий день после того, как его жена принцесса Уэльская Кэтрин сообщила о завершении курса химиотерапии, посетил школу в Южном Уэльсе. Об этом сообщает Daily Express.

Во время общения с людьми, которые ожидали его возле школы, чтобы передать открытки и подарки его супруге, принц Уильям рассказал о ее самочувствии.

Муж принцессы Уэльской назвал «хорошими новостями» то, что его жена закончила проходить курс химиотерапии, но отметил, что им «еще предстоит пройти долгий путь».

Такую же фразу произнесла принцесса Уэльская, рассказывая о своем состоянии.

«Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть», - призналась принцесса Уэльская 9 сентября.

Жена принца Уильяма сообщила о своем диагнозе 22 марта, прервав молчание, которое хранила почти три месяца после операции на брюшной полости. «В январе мне сделали серьезную операцию, в то время считалось, что мое состояние не раковое, - сказала она. - Операция прошла успешно. Однако анализы после операции обнаружили рак. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии лечения».

9 сентября принцесса Уэльская сообщила, что завершила курс химиотерапии.

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