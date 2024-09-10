Принц Уильям рассказал о самочувствии жены после завершения химиотерапии

Во время общения с людьми, которые ожидали его возле школы, чтобы передать открытки и подарки его супруге, принц Уильям рассказал о ее самочувствии.

Муж принцессы Уэльской назвал «хорошими новостями» то, что его жена закончила проходить курс химиотерапии, но отметил, что им «еще предстоит пройти долгий путь».

Такую же фразу произнесла принцесса Уэльская, рассказывая о своем состоянии.

«Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долгий, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть», - призналась принцесса Уэльская 9 сентября.

The lady in this video couldn’t believe she had just met Prince William. Well wishers are giving William cards for Princess Catherine. 🥰🥰🥰🥰 pic.twitter.com/FulxTdltjo — Prince & Princess of Wales (@TribesBritannia) September 10, 2024

Жена принца Уильяма сообщила о своем диагнозе 22 марта, прервав молчание, которое хранила почти три месяца после операции на брюшной полости. «В январе мне сделали серьезную операцию, в то время считалось, что мое состояние не раковое, - сказала она. - Операция прошла успешно. Однако анализы после операции обнаружили рак. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии лечения».

9 сентября принцесса Уэльская сообщила, что завершила курс химиотерапии.