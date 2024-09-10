Орландо Блум засмотрелся на пятую точку Ким Кардашьян в присутствии своей невесты Кэти Перри

Ким Кардашьян появилась в белом силуэтном платье и приковала взгляды всех, даже почти женатого Орландо Блума. В Сеть попала фотография, на которой актер рассматривает пятую точку бизнес-леди. От созерцания ягодиц посторонней женщины Блума не остановил и тот факт, что его возлюбленная Перри стояла рядом.