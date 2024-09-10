Накануне в Нью-Йорке фонд Kering провел свой ежегодный благотворительный ужин «Забота о женщинах». Орландо Блум пришел в сопровождении невесты Кэти Перри, которая в прямом смысле слова блистала на дорожке в своем расшитом пайетками платье-корсете. Но, кажется, ее сияние затмила другая знаменитость.
Орландо Блум засмотрелся на пятую точку Ким Кардашьян в присутствии своей невесты Кэти Перри
Ким Кардашьян появилась в белом силуэтном платье и приковала взгляды всех, даже почти женатого Орландо Блума. В Сеть попала фотография, на которой актер рассматривает пятую точку бизнес-леди. От созерцания ягодиц посторонней женщины Блума не остановил и тот факт, что его возлюбленная Перри стояла рядом.
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Но хотя бы в этот момент Орландо нежно обнимал Кэти за талию. А последовавшие за конфузом горячие поцелуи влюбленных и вовсе должны были скрасить неловкость.