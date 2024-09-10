Евровидение-2025: стало известно, примет ли Украина участие в конкурсе

Вокруг участия страны в песенном соревновании возникало немало дискуссий. Основной аргумент против - это то, что идет война. Тем не менее, общественный вещатель официально подтвердил, что Украина в 2025 году будет принимать участие в Евровидении. По словам главы «Суспільного» Николая Чернотицкого, музыкальный конкурс - это важная площадка, где в который раз можно напомнить о страшной войне в Украине.

«Это важная площадка коммуникации с миром. Важно, чтобы Украина не сходила с первых полос мировых медиа, чтобы мир помнил о войне. Евровидение - это ключевой элемент культурной дипломатии, и "Суспільне" сделает все возможное, чтобы наша страна была представлена как можно лучше», - говорит Чернотицкий.

Так же считает и глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская. По ее словам, в 2022-2024 годах украинцы громко о себе заявили, так что не стоит упускать такую возможность и в следующем году. Также Скибинская объявила о начале подготовки к конкурсу.

«Stefania и Teresa & Maria громко зазвучали на всю Европу, напомнив о силе украинского духа и необходимости поддержки Украины во время войны. Сейчас для нас крайне важно, чтобы Украину продолжали видеть и слышать, а наши актуальные месседжи звучали еще громче и проницательнее. Евровидение остается той площадкой, где культура говорит не только через музыку, но и через мощные художественные образы, которые способны достучаться до тех, кто может не следить за новостями», - прокомментировала Скибинская.