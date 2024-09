ГАЛЕРЕЯ На конкурсе The Best Model Of Universe в Испании модели из Эстонии показали себя во всей красе

Бригитта Лийвак - Премия Arte‘s, The Best Model Of Europe Estonia Model 2-е место.

Лисбет Рийстан - The Best Model Of Universe Star Of Universe.

Янне Муттик - The Best Model Of Europe Estonia 3-е место.

Аннабель Руусалу - The Best Model Of Europe Estonia 4-е место.

Ванесса Каллас - The Best Model Of Europe Estonia 5-е место, The Best In Summer swimsuit 3-е место.

Возрастная категория Young Lady (29-45):

Юлия Агаева-Павлова - 1-е место в общем зачете и титулы - The Best Model Of Universe Young Lady Category Winner, The Best In Swimsuit 2-е место.

Ренне Мерило - The Best Model Of Universe Young Lady category 3-е место; Brand MarcoMarcu Ambassador, Brand MentalCreatorBijoux Ambassador, The Best in Swimsuit 4-е место.

Ангелика Роос - The Best Model Of Universe Gold Medal Awards Star Of Universe.

Евгения Судникович -The Best Model Of Universe Gold Medal Awards Queen Of Europe.

Марина Зима Цакхна - The Best Model Of Universe Young Lady Best In Summer swimsuit 5-е место.

Возрастная категория Lady (46-55):

Лийна Лельми - 1-е место в общем зачете и титул — The Best Model Of Universe Lady category Winner.

Виктория Боргманн- The Best Model Of Universe Lady category 2-е место.

Ингрид Тынисте - The Best Model Of Universe Lady category 4-е место.

Марина Сатс - The Best Model Of Universe Lady category 5-е место.

Возрастная категория Over Lady (55+):

Майре Роосилехт - 1-е место в общем зачете и титулы - The Best Model Of Universe Over Lady Winner, The Best in Summer Swimsuit 1-е место.

Эне Коппель - The Best Model Of Universe Over Lady category 3-е место, Best In Elegance 3-е место.