«Людей с низкими доходами загоняют в долговую яму - им приходится выбирать между жизнью и смертью», - говорит жительница многоквартирного дома в Выру. Женщина, живущая на пенсию по инвалидности, говорит, что ей придется выбирать между покупкой лекарств и оплатой счетов за квартиру, которые вырастут за счет выплат по кредиту. Представитель Министерства социальных дел советует, что делать в этой сложной ситуации. «Нужно очень внимательно изучить реальные возможности жителей многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте», - говорит член правления Союза Квартирных Товариществ Эстонии Урмас Марди, признавая, что ремонт многоквартирных домов, срок эксплуатации которых подошел к концу, необходим.
Жильцам многоквартирного дома не под силу высокие выплаты по кредиту: приходится выбирать между выживанием и ремонтом дома
Жительница многоквартирного дома на улице Корели в Выру Лийна, знает, что ее проблемы волнуют многих людей с низкими доходами. «Сейчас по всей Эстонии идет большая реконструкция панельных домов. Я живу в доме, который хотят отремонтировать и взять для этого банковский кредит на 20 лет», - говорит Лийна, которая считает, что к решению взять кредит не стоит относиться так легкомысленно. «Это практически делает людей нищими. Мне придется выбирать между покупкой лекарств и оплатой реконструкции. Если я влезу в долги, службу взыскания долгов возьмется за меня», - говорит она. «На собрании владельцев квартир я проголосовала против займа, потому что у меня действительно нет денег, чтобы платить».
По словам Лийны, за свою крошечную квартиру ей пришлось бы платить 120 евро в месяц по кредиту. «Государство выплачивает мне пенсию по инвалидности в размере 650 евро. Я трачу 180 евро в месяц на лекарства. На эти лекарства не распространяются льготы. Коммунальные платежи составляют около 92 евро в летние месяцы и 150 евро зимой, плюс интернет и телефон», - рассказывает она о ежемесячных расходах. Что касается еды, то ей приходится покупать продукты без глютена и лактозы, которые также несколько дороже обычных. «Здесь, в Выру, у нас еще и самая дорогая вода в Эстонии», - говорит она. «Люди в Таллинне жалуются, что у них дорогая вода. Приезжайте в Выру, и вы увидите, что вода действительно дорогая», - говорит Лийна. «Время от времени нужно покупать одежду, обувь», - перечисляет она расходы. «Сумма, которую сейчас придется тратить на кредит, нужна для жизни».
«Мы можем работать сегодня, но никто не знает, чем мы будем заниматься завтра. Можно взять кредит, если есть платежеспособные люди. Но сможет ли нынешнее население выплачивать кредит в течение 20 лет?»
Лийна отмечает, что в ее многоквартирном доме живет много пенсионеров, которые, как и другие, проголосовали за кредит, но теперь им слишком тяжело его выплачивать. «Как же эти люди будут справляться?» - задается она вопросом.
Действительно ли выплата по кредиту за однокомнатную квартиру может доходить до 120 евро?
Член правления Ropka Elamu OÜ Риво Соо говорит, что владелец однокомнатной квартиры может выплачивать 100-120 евро, хотя Соо также считает, что расчеты слишком высокие для конкретного жилого дома. «Стоимость может доходить до такого уровня. Платежи по кредиту действительно высокие, потому что стоимость строительства очень высока. В провинции кредитное бремя выше, чем в Тарту или Таллинне», - говорит Соо порталу Elu24. «Те, кто не в состоянии платить, вынуждены продавать квартиры или обращаться за помощью к волости», - говорит он. «С одной стороны, государство и Европейский союз оказывают давление на жилые дома, чтобы те были отремонтированы. С другой стороны, в каждом доме есть люди, для которых выплаты по кредиту станут настоящим бременем», - признает он.
Другой житель этого же дома, который сейчас еще работает, но в следующем году выйдет на пенсию, также обеспокоен высокими счетами. Он также чувствует, что выплаты по кредиту для него непосильны.
Что делать людям в подобной ситуации?
Позиция городской управы Выру заключается в том, что государство и самоуправление придут на помощь людям через систему прожиточного минимума. «Прожиточный минимум гарантирует каждому определенный минимальный доход, а при необходимости покрывает и расходы на жилье», - говорит Улис Гут, представитель городской управы.
Советник по связям с общественностью Министерства социальных дел Неэме Райдвере отмечает, что в сфере фармацевтики в настоящее время существует дополнительная двухуровневая льгота. «Это означает, что людям с медицинской страховкой, которые в течение календарного года платят больше определенной суммы за лекарства, включенные в список льготных, предоставляется дополнительная скидка». говорит Райдвере.
Согласно действующему положению:
- Если сумма трат на лекарства составляет от 100 до 300 евро в год, возмещается 50 процентов от суммы, превышающей 100 евро.
- Если сумма превышает 300 евро в год, возмещается до 90 процентов от суммы, превышающей 300 евро.
- Право и сумма возмещения рассчитываются автоматически в Центре рецептов.
«Человеку не нужно отдельно подавать заявление на получение пособия. Дополнительную информацию о системе льгот на лекарственные препараты можно получить в пресс-службе Кассы здоровья. Однако я хотел бы отметить, что в следующем году система может измениться: добавится дополнительная компенсация на медицинские препараты. Также могут измениться границы так называемых степеней», - говорит представитель Министерства социальных дел.
Однако если человеку необходимо лекарство, не входящее в список препаратов, на которые распространяются льготы, он также сможет претендовать на компенсацию. Главный специалист отдела по связям с общественностью Кассы здоровья Вивика Тамра говорит, что в исключительных случаях можно обратиться в Кассу здоровья за возмещением, и оно доступно для ряда пациентов. Подробнее читайте ЗДЕСЬ. «Мы бы посоветовали пациентке обсудить эту возможность со своим врачом (необходимо заявление врача и пациента)», - говорит Тамра о случае Лийны, которой необходимы лекарства, стоимость которых не покрывается льготами.
Член правления Союза Квартирных Товариществ Эстонии Урмас Марди говорит, что, хотя в Европе и поставлена цель по обновлению жилья, важно внимательно изучить реальные возможности жителей многоквартирных домов по обновлению. «Например, в Валгамаа 70 процентов домохозяйств имеют доход ниже среднего по Эстонии, а в Ида-Вирумаа - еще больше. Ограниченные средства к существованию влияют на реновацию жилья», - говорит Марди.
Он признает, что у квартирных товариществ есть разные заботы, и одна из них - это, конечно, средства к существованию людей. «Мы все видим и знаем, насколько подорожали отопление, электричество и так далее. Энергетическая бедность всегда была очень серьезной проблемой в Эстонии. Союза Квартирных Товариществ Эстонии, как представитель страны в общеевропейском проекте POWERPOOR, ищет пути решения этой проблемы, а в Эстонии он является лидером лидером группы по сотрудничеству на эту тему, в котором участвуют министерства, местные власти и другие организации», - говорит Марди.
«Учитывая все это, совместно с нашими партнерами мы предложили рассмотреть возможность создания рабочей группы по энергоэффективности с участием различных заинтересованных сторон, включая министерства, ведомства и самоуправления, для решения жилищных вопросов в более широком смысле. Энергетическая бедность и возможность или невозможность проведения ремонта неизбежно связаны с другими вопросами, такими как региональная и экономическая политика и транспорт. Поэтому их следует рассматривать в комплексе».
Марди говорит, что у каждого здания есть свой жизненный цикл, и в Эстонии этот цикл многоквартирных домов советской эпохи подходит к концу. Это означает, что их реконструкция необходима. «Руководителей одного из квартирных товариществ, в доме которого прошла реконструкция, живо рассказывал, как до этого зимой в углу квартиры скапливался сугроб, и приходилось спать в куртке. Несколько лет назад в многоквартирном доме в Ласнамяэ обвалился ветхий балкон - повезло, что никто не пострадал», - говорит представитель Союза Квартирных Товариществ Эстонии. «Каждый человек заслуживает здорового, современного, энергоэффективного и доступного жилья - нам просто нужно вместе подумать о том, как помочь наиболее уязвимым группам населения».