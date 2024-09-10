Жильцам многоквартирного дома не под силу высокие выплаты по кредиту: приходится выбирать между выживанием и ремонтом дома

«Мы можем работать сегодня, но никто не знает, чем мы будем заниматься завтра. Можно взять кредит, если есть платежеспособные люди. Но сможет ли нынешнее население выплачивать кредит в течение 20 лет?»

Лийна отмечает, что в ее многоквартирном доме живет много пенсионеров, которые, как и другие, проголосовали за кредит, но теперь им слишком тяжело его выплачивать. «Как же эти люди будут справляться?» - задается она вопросом.

Действительно ли выплата по кредиту за однокомнатную квартиру может доходить до 120 евро?

Член правления Ropka Elamu OÜ ​Риво Соо говорит, что владелец однокомнатной квартиры может выплачивать 100-120 евро, хотя Соо также считает, что расчеты слишком высокие для конкретного жилого дома. «Стоимость может доходить до такого уровня. Платежи по кредиту действительно высокие, потому что стоимость строительства очень высока. В провинции кредитное бремя выше, чем в Тарту или Таллинне», - говорит Соо порталу Elu24. «Те, кто не в состоянии платить, вынуждены продавать квартиры или обращаться за помощью к волости», - говорит он. «С одной стороны, государство и Европейский союз оказывают давление на жилые дома, чтобы те были отремонтированы. С другой стороны, в каждом доме есть люди, для которых выплаты по кредиту станут настоящим бременем», - признает он.