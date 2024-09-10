Бейонсе потерпела крупную неудачу в музыкальной карьере

Бейонсе также не особо продвигала свой сингл 2016 года «Daddy Lessons». Это отсутствие рекламной энергии могло навредить Cowboy Carter в долгосрочной перспективе. Хотя альбом стал хитом, он быстро скатился вниз по рейтингам Billboard и столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны таких артистов как Уоллен и Тейлор Свифт.

Второй момент: CMA имеет заметную тенденцию стирать и отодвигать на второй план темнокожих женщин, даже в их собственном творчестве. Бейонсе активно осознает этот контроль, поэтому Cowboy Carter построен на маргинализованном вкладе столетий чернокожих артистов, которые были до нее.

Неудивительно, что она дистанциировала себя и свой альбом от кантри-истеблишмента с самого начала. Как предполагают обозреватели, она понимала, что премия для кантри-музыкантов никогда не откроет для нее дверь, несмотря на все требования фанатов.