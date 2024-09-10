Анна Седокова вернулась к образу рыженькой из «ВИА Гры» после расставания с мужем

«Ну, привет. Получается я всю жизнь мечтала о каре и рыжем цвете и никогда не решалась. И еще забавный факт, что для миллионов людей я осталась в сердце как рыженькая из "ВИА Гры", хотя я никогда ей не была. Только в одном клипе "Убей мою подругу" примерно месяц. Я чувствую себя абсолютно счастливо. Спасибо, любимые, за мое перерождение. Ну и создателям #раншебылолучше посвящается. Теперь точно, как раньше. Ваша любимая Аня вернулась», - подписала она пост.