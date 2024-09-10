На днях Анна Седокова подала на развод с третьим мужем Янисом Тиммой. Теперь исполнительница удивляет публику внешними преображениями.
Анна Седокова вернулась к образу рыженькой из «ВИА Гры» после расставания с мужем
41-летняя Анна Седокова опубликовала ролик, в котором похвасталась очередным преображением. В кадре артистка делает стрижку и окрашивание волос.
«Ну, привет. Получается я всю жизнь мечтала о каре и рыжем цвете и никогда не решалась. И еще забавный факт, что для миллионов людей я осталась в сердце как рыженькая из "ВИА Гры", хотя я никогда ей не была. Только в одном клипе "Убей мою подругу" примерно месяц. Я чувствую себя абсолютно счастливо. Спасибо, любимые, за мое перерождение. Ну и создателям #раншебылолучше посвящается. Теперь точно, как раньше. Ваша любимая Аня вернулась», - подписала она пост.
Поклонники оценили бьюти-эксперимент кумира. «Прямо как в "ВИА Гре", когда была молодая и рыженькая», - пишут в комментариях. Другие похвалили певицу, но отметили, что та перестала быть похожей на себя. «Я не узнала ее пока не прочла чей профиль… Что с ней?»; «Это двойник что ли? Совсем другие черты лица стали! Вообще не узнаю! Пластика лица была? Очень сильно изменилась внешность», - негодуют фанаты.