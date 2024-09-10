Прокурор требует длительного тюремного заключения для 20-летней Мари Лийс: ее целью было напасть на первого встречного

«Я очень сожалею, что причинила потерпевшей серьезные телесные повреждения», - сказала Мари Лийс Халлик тихим голосом перед окончанием судебного заседания. Это было ее последнее слово. Прокурор требует для нее 11 лет и 6 месяцев тюремного заключения за нападение с ножом на незнакомую женщину в Ласнамяэ.