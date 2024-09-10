«Я очень сожалею, что причинила потерпевшей серьезные телесные повреждения», - сказала Мари Лийс Халлик тихим голосом перед окончанием судебного заседания. Это было ее последнее слово. Прокурор требует для нее 11 лет и 6 месяцев тюремного заключения за нападение с ножом на незнакомую женщину в Ласнамяэ.
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Прокурор требует длительного тюремного заключения для 20-летней Мари Лийс: ее целью было напасть на первого встречного
Перевод: Елизавета Лынник
В 9 вечера 53-летняя женщина из Ласнамяэ выносила мусор, когда ее внезапно на улице несколько раз ударила ножом 20-летняя Мари Лийс Халлик. Та нанесла как минимум пять ударов ножом в область спины и правого плеча, причинив 53-летней женщине опасные для жизни телесные повреждения.