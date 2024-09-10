Эвелин Ояметс - зеленоглазая красивая блондинка , которая привлекает внимание окружающих даже в Таллинне. Но когда она сошла с поезда в Неаполе, город сошел с ума. «И мне это совсем не понравилось!» - отмечает Эвелин. И все же через несколько лет судьба заставила ее влюбиться и даже переехать в Неаполь. Как в романтическом фильме.

Эвелин Ояметс живет в Неаполе уже десять лет и считает этот город своим домом. Она чувствует себя весьма комфортно среди бури итальянских страстей - пылкие чувства - это полностью ее стихия. В Италии Эвелин также нашла свою любовь. У женщины есть дом и в Таллинне, но ее все больше и больше ее тянет в Неаполь. Самое же интересное, что этот красивый роман начался не так, как хотелось бы, и мог закончиться катастрофой при первой же встрече.