ФОТО И ВИДЕО Королевой Европы стала мать троих детей из Ласнамяэ: «Муж устает от моего хобби!»

41-летняя жительница Ланамяэ Евгения Судникович вернулась из Испании, где на конкурсе The Best Model Of Universe 2024 получила почетный титул «Королева Европы». Насколько это сложно - совмещать работу, учебу и воспитание троих детей с конкурсами красоты, мы узнали у титулованной особы.
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Евгения Судникович, которая сейчас учится в магистратуре Тартуского университета и уже второй год работает преподавателем в школе, признается, что для нее поездка в Испанию стала отличной возможностью выйти из зоны комфорта и добавить новых красок в повседневность. Лето не было насыщено зарубежными путешествиями, а потому возможность отправиться с командой из Эстонии на престижный конкурс сразу показалась заманчивой.
«Встать с дивана, поехать в красивую теплую страну, да еще и представлять Эстонию!» - вспоминает Евгения, как радостно было паковать чемодан.