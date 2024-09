ФОТО И ВИДЕО Королевой Европы стала мать троих детей из Ласнамяэ: «Муж устает от моего хобби!»

41-летняя жительница Ланамяэ Евгения Судникович вернулась из Испании, где на конкурсе The Best Model Of Universe 2024 получила почетный титул «Королева Европы». Насколько это сложно - совмещать работу, учебу и воспитание троих детей с конкурсами красоты, мы узнали у титулованной особы.