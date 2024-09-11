ФОТО И ВИДЕО Королевой Европы стала мать троих детей из Ласнамяэ: «Муж устает от моего хобби!»

Евгения Судникович, которая сейчас учится в магистратуре Тартуского университета и уже второй год работает преподавателем в школе, признается, что для нее поездка в Испанию стала отличной возможностью выйти из зоны комфорта и добавить новых красок в повседневность. Лето не было насыщено зарубежными путешествиями, а потому возможность отправиться с командой из Эстонии на престижный конкурс сразу показалась заманчивой.