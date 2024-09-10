ФОТО Тайный сын короля Карла III потребовал провести тест на отцовство

Мужчина, который уже много лет утверждает, что он - тайный сын британского монарха и его жены, королевы Камиллы, таким образом хочет окончательно доказать всему миру свою правоту и поставить точку в вопросе родства с Виндзорами.

Ранее Доранте-Дэй утверждал, что его приемная мать, которая работала на королеву Елизавету II, сказала ему, что он - сын Карла и Камиллы, когда была при смерти.

По его словам, усыновление произошло, когда ему было около восьми месяцев, в 1966 году в Портсмуте. В то время будущему королю Карлу исполнилось 17 лет, а Камилла была его на год старше.

Этот запрос на ДНК-тест далеко не первый со стороны Саймона, однако до этого все подобные предложения заканчивались молчанием со стороны королевской семьи.

В свежем посте в Facebook Доранте-Дэй опубликовал фото короля, двух принцев и свое, чтобы доказать сходство с предполагаемым отцом.