Сын Честера Беннингтона раскритиковал Linkin Park из-за новой солистки

28-летний Джейми Беннингтон, сын покойного фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона, раскритиковал одного из основателей группы Майка Шиноду за то, что тот нашел замену его отцу. Молодому человеку не понравилось, что теперь голосом коллектива стала 38-летняя Эмили Армстронг. Об этом он заявил в сторис Instagram.

В частности, Джейми очень не нравится то, что у артистки есть связи с сайентологией, а также то, что в прошлом она поддерживала актера Дэнни Мастерсона, который был осужден за изнасилование и приговорен как минимум к 30 годам тюрьмы.

«Людям несложно смириться с перспективой возрождения Linkin Park. Им трудно понять, как вы наняли своего многолетнего друга @emilyarmstrong на замену Честеру», - отметил он.

По словам Беннингтона-младшего, музыкальная группа «отказывается признавать последствия найма кого-то вроде Эмили», которая с тех пор заявила, что «недооценила» ситуацию с Мастерсоном и считала, что «поддерживает друга».

Он также добавил, что Шинода выбрал крайне неудачное время для того, чтобы ввести в группу нового человека. Сентябрь является месяцем предотвращения самоубийств, а его отец, как известно, покончил с собой.