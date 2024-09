Сын Честера Беннингтона раскритиковал Linkin Park из-за новой солистки

5 сентября группа Linkin Park дала первый концерт и представила, среди прочего, трек под названием The Emptiness Machine, который войдет в их будущий альбом Zero. Релиз пластинки запланирован на 15 ноября.

Linkin Park добились огромного коммерческого успеха в начале 2000-х годов с такими хитами, как One Step Closer, In the End и Crawling, последний из которых принес группе Грэмми за лучшее хард-рок-исполнение в 2002 году. Группа получила еще одну Грэмми в 2006 году за лучшее рэп/песенное совместное исполнение за Numb/Encore, совместную работу с Jay-Z.