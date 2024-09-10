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ВИДЕО Галкин и Пугачева показали, как подрос их любимец

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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: TVNET

9 августа на своей Instagram-странице российский телеведущий и юморист Максим Галкин опубликовал видео с домашним питомцем - черным псом Рокки. 

В ролике Максим Галкин и Алла Пугачева разговаривают с подросшим домашним любимцем, который сидит на стуле за столом. Юморист решает дать ему огурец, а Примадонна хвалит песика.

«Рокки, такой хороший мальчик», - говорит Алла Борисовна за кадром. 

Напомним, в 2023 году в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина появился черный щенок, который получил имя Рокки. Периодически он попадает в видеоролики, которыми в соцсетях делится юморист. Если верить изданию «7 дней», то собаку для Лизы и Гарри из России привезла их крестная на день рождения. С тех пор четвероногий друг живет с ними. 

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