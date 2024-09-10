В старом городе Таллинна есть закрытый клуб, куда не хотят пускать финских туристов

Немногие финны знают о существовании этого клуба.
Журналистка финского издания Helsingin Sanomat Кайя Куннас отправилась посмотреть, как выглядит это место. Она выяснила, чем финские туристы отличаются от других.
Немногие финны знают о существовании этого клуба.
Журналистка финского издания Helsingin Sanomat Кайя Куннас отправилась посмотреть, как выглядит это место. Она выяснила, чем финские туристы отличаются от других.
В центре Таллинна находится модный бар/клуб, который финны еще не обнаружили.
Туристы проходят мимо, в поисках мест, чтобы провести вечер и выпить. Местные жители в это время вводят секретный код и исчезают в подъезде, как будто идут домой.