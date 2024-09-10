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В старом городе Таллинна есть закрытый клуб, куда не хотят пускать финских туристов

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Фото: Mihkel Maripuu

Немногие финны знают о существовании этого клуба.

Журналистка финского издания Helsingin Sanomat Кайя Куннас отправилась посмотреть, как выглядит это место. Она выяснила, чем финские туристы отличаются от других.

В центре Таллинна находится модный бар/клуб, который финны еще не обнаружили.

Туристы проходят мимо, в поисках мест, чтобы провести вечер и выпить. Местные жители в это время вводят секретный код и исчезают в подъезде, как будто идут домой.

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